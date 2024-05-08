Эти 8 болезней могут убить урожай помидоров. Как это предотвратить и вылечить растения?

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Опубликовано: 08.05.2024 13:38 , Обновлено: 08.05.2024

Помидоры подвержены многим заболеваниям. Однако если вовремя начать лечение, можно получить хороший и здоровый урожай. На что нужно обратить особое внимание и чем обрабатывать растения?

Болезни томатов могут быть вызваны различными возбудителями, включая бактерии, вирусы и грибы. Для предотвращения рекомендуется соблюдать правильную агротехнику, обрабатывать семена перед посевом, удалять и уничтожать больные растения, а также использовать устойчивые к болезням сорта томатов.

Какие самые распространённые болезни томатов и способы борьбы с ними?

Фитофтороз

Это заболевание, вызываемое грибком Phytophthora infestans. Он поражает листья, стебли и плоды. На листьях появляются коричневые пятна, которые затем распространяются по всему кусту. Заболевание переходит и на плоды — они быстро чернеют.

Если с фитофторозом не бороться, растение погибнет. Споры грибка могут перезимовать в почве и снова атаковать растения в следующем году. Для борьбы с фитофторозом рекомендуется удалять поражённые части растений и обрабатывать их фунгицидами.

Перед обработкой томатов нужно удалить и сжечь поражённые болезнью стебли, листья и плоды. Из народных способов для избавления от фитофтороза опытные огородники используют йод, чеснок и марганцовку.

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Раствор для обработки томатов йодом

Разведите 1 литр обезжиренного молока, пахты или молочной сыворотки в 9 литрах воды и добавьте 50 капель йода. Полученным раствором обильно опрыскайте поражённые фитофторозом растения, плоды и почву под ними. Обработки необходимо проводить еженедельно до начала сбора урожая.

Раствор для обработки томатов с помощью чеснока и марганцовки

Измельчите 100-150 г чеснока в кашицу, залейте водой и дайте настояться сутки. Разведите чесночную смесь в 10 л воды и добавьте 1-2 г марганцовки. Полученным раствором обильно опрыскивайте томаты и почву под ними каждую неделю до начала сбора урожая.

Обработка томатов от фитофтороза специальными препаратами

Самыми эффективными средствами для борьбы с фитофторозом являются фунгициды. На рынке их большое количество. Некоторые из них защищают растения и от других грибков, вызывающих различные заболевания. Важно: для каждого фунгицида есть свои нормы расхода и количество обработок, поэтому обязательно читайте инструкцию перед применением препарата.

[info_b]Совет: чтобы не обжечь растения, лучше опрыскивать их вечером на закате, или рано утром.[/info_b]

Бурая пятнистость (кладоспориоз)

Это ещё одно неприятное заболевание томатов, которое может сильно повлиять на урожайность. Поражает не только лиственную часть, но и черешки, бутоны, молодые завязи. Цветки и плоды, поражённые кладоспориозом, опадают. Болезнь проявляется в первую очередь в нижней части растения в виде светлых пятен, которые со временем становятся больше и темнеют. Без лечения растение быстро погибает.

Бороться с бурой пятнистостью нужно в самом начале заболевания. Если томаты посажены в теплице, нужно снизить в ней влажность, сократить полив и увеличить приток воздуха. Затем нужно удалить поражённые заболеванием части и обработать растения любым фунгицидом, биологическим или химическим.

Из народных средств можно использовать чесночный настой, йодо-молочный раствор, обработку марганцовкой или золой, разведёнными в воде.

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Вертициллезное увядание

Это серьёзное грибковое заболевание, которое вызывается почвенным грибком из рода Verticillium. При подходящих для него условиях он проникает в корни растений и нарушает работу сосудистой системы, что приводит к увяданию и гибели растений. Заболевание почти не поддаётся лечению и может уничтожить практически весь урожай.

При первых признаках заражения необходимо использовать медьсодержащие препараты или сильные фунгициды. Опрыскать растение и почву под ним можно раствором медного купороса или бордосской смесью. Если обработка не привела к успеху, заражённое растение нужно срочно удалить и сжечь, чтобы избежать заражение других растений.

Для профилактики вертициллезного увядания томатов рекомендуется использовать устойчивые к нему сорта, соблюдать севооборот, обеспечить растениям хороший дренаж почвы и своевременно удалять сорняки.

Альтернариоз или сухая пятнистость

Заболевание вызывается грибом Alternaria solani. Проявляется в виде светло-серых пятен на листьях, стеблях и плодах. Может привести к гибели до 90% растений. Быстрее всего он распространяется в теплицах с недостаточной вентиляцией: здесь смертность может достигать 100%.

Бороться с сухой пятнистостью можно при помощи любых фунгицидов, а также народными средствами: опрыскивать растворами молочной сыворотки, кефира, древесной золы, пищевой или кальцинированной соды, марганцовки.

Для профилактики альтернариоза нужно регулярно проводить профилактические обработки фунгицидами, тщательно рыхлить почву на грядках, своевременно удалять сорняки и сухую траву.

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Серая гниль

Болезнь вызывается грибом Botrytis cinerea. Проявляется в виде светло-бурых пятен на листьях, стеблях и плодах. В первую очередь поражаются ослабленные растения. Поражение плодов начинается с плодоножки, а затем появляется быстро растущее серое пятно. Вскоре поверхность плода становится водянистой и покрывается серым пушком, содержащим споры грибка.

Для борьбы с серой гнилью рекомендуется удалять поражённые части растений и обрабатывать томаты фунгицидами. Хорошо зарекомендовала себя комбинация биологических и химических препаратов, например, обработка почвы в начале цветения «Триходермином» или «Фитоспорином» и опрыскивание растений «Максимом» или другим сильным фунгицидом.

Для предотвращения появления серой гнили нужно выбирать устойчивые к ней сорта, соблюдать правильную агротехнику, не допускать загущения посадок и регулярно уничтожать растительные остатки.

Вершинная гниль

Заболевание, которое проявляется в виде сухих светло-бурых пятен с тёмным окаймлением на плодах томата. Возбудителем является гриб Phoma destructiva. Заболевание может привести к загниванию внутренней части плода, а зелёные плоды могут не вызревать и опадать. Поражённые вершинной гнилью плоды не годятся для употребления в пищу и для сбора семян.

Избавиться от вершинной гнили можно как при помощи народных способов, так и магазинными средствами. Можно опрыскать заболевшие кусты раствором древесной золы (100 г на 1 литр горячей воды). Раствору нужно дать настояться сутки, затем разбавить его 10 литрами воды и обильно опрыскать растения. Процедуру нужно проводить раз в неделю до тех пор, пока вершинная гниль не исчезнет.

Из специальных препаратов бороться с заболеванием помогают фунгициды, биологические или химические: «Фитоспорин», «Фитомицин», «Анти Вершинка», «Топаз» и другие.

Для борьбы с вершинной гнилью необходимо соблюдать следующие правила:

При посадке рассады в грунт нужно добавлять удобрения, содержащие кальций. Это может быть доломитовая мука, мел, гипс или другие минеральные добавки. Нужно наладить правильный полив растений, особенно в период плодоношения. Необходимо сразу же удалять поражённые плоды и листья, чтобы предотвратить распространение инфекции на здоровые растения.

Мозаика томата

Группа вирусных болезней томатов и других растений.

Возбудитель – вирус, поражающий отдельные участки листа, от которых они становятся пятнистыми: более светлые и тёмные участки попеременно. Со временем листья меняют форму, скручиваются и засыхают.

Возбудители передаются с соком больных растений через инструменты, руки и насекомых (тли, трипсы, клещи, нематоды и прочие).

Как только будут обнаружены признаки заболевания, нужно быстро удалить растение и участок земли под ним. Такие радикальные меры нужны потому, что вирус отлично сохраняется в почве в течение нескольких лет, заражая томаты снова и снова.

Действенных способов борьбы с вирусом нет. Растения, на которых только проявилось заболевание, можно обработать раствором молочной сыворотки ((100 мл на 1 л воды) или раствором йода (10 мл на 10 л воды).

Для предотвращения появления мозаики томатов рекомендуется использовать устойчивые к заболеванию сорта, уничтожать насекомых-переносчиков вируса, стерилизовать садовые инструменты и избегать контакта с заражёнными растениями.

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Мучнистая роса

Это грибковое заболевание растений, которое вызывается различными видами грибков-паразитов. Проявляется в виде беловатого налёта (мицелия) на поверхности листьев, молодых побегах, иногда на плодоножках и плодах. Заражённые плоды со временем загнивают.

Чтобы не допустить этого заболевания, семена томатов перед посадкой обрабатывают противогрибковыми препаратами. Если на огороде обнаружена мучнистая роса, необходимо удалить все поражённые части и провести обработку любым фунгицидом. Если болезнь уже давно атаковала томаты, спасти их, как правило, не удастся.

Из фунгицидов эффективны против мучнистой росы «Топаз», «Байлетон», «Раёк», «Фундазим», «Фундазол». Из биофунгицидов популярны известные «Фитоспорин-М», «Планриз», «Алирин-Б», «Гамаир».

Из народных способов можно использовать опрыскивание раствором золы, мыльно-содовым раствором или обработка растений раствором молочных продуктов (кефиром, простоквашей или сывороткой (1 л продукта на 9 л воды).

Для профилактики мучнистой росы необходимо уничтожать все растительные остатки, соблюдать севооборот, сеять устойчивые к заболеванию сорта и применять для подкормки фосфорные и калийные удобрения, которые повышают сопротивляемость возбудителю.

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