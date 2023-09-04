Почему помидоры не краснеют? Вот что нужно сделать прямо сейчас

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Опубликовано: 04.09.2023 11:55 , Обновлено: 28.04.2024

При выращивании помидоров бывает так, что плоды остаются зелеными или желтыми даже после того, как они созрели. Существует множество причин этого явления. Что же сделать, чтобы томаты стали спелыми и яркими? Нашли решение.

Почему помидоры не краснеют?

Существует несколько причин, почему помидоры не стали красными. Вот на что стоит обратить внимание:

Температура. Помидор лучше всего созревает и краснеет при температуре от 16 до 26 градусов. Если его держать при температуре ниже 15 градусов, то процесс созревания остановится. С другой стороны, температура выше 30 градусов также вредит томатам.

Помидор лучше всего созревает и краснеет при температуре от 16 до 26 градусов. Если его держать при температуре ниже 15 градусов, то процесс созревания остановится. С другой стороны, температура выше 30 градусов также вредит томатам. Удобрение. Вначале томаты стоит подкармливать азотными удобрениями (навоз, навозная жижа), а затем, в период созревания, фосфорными и калийными (банановая кожура).

Вначале томаты стоит подкармливать азотными удобрениями (навоз, навозная жижа), а затем, в период созревания, фосфорными и калийными (банановая кожура). Полив. Томаты не следует переувлажнять. Желательно поливать регулярно, не допуская намокания листьев и плодов, что способствует развитию болезней.

Томаты не следует переувлажнять. Желательно поливать регулярно, не допуская намокания листьев и плодов, что способствует развитию болезней. Болезни. Если томат не краснеет, возможно, его поразила сухая вершинная гниль. Это заболевание вызывается недостатком кальция. В этом случае следует увеличить частоту полива растения.

Если томат не краснеет, возможно, его поразила сухая вершинная гниль. Это заболевание вызывается недостатком кальция. В этом случае следует увеличить частоту полива растения. Слишком мало света. Если помидоры развиваются в тени, собирайте их до того, как они изменят цвет. Тогда они уже дозреют в помещении.

Что сделать, чтобы помидоры стали красными?

На самом деле, должны сработать даже простые меры.

Если вы хотите улучшить созревание томатов на кусте, регулярно, даже ежедневно, удаляйте небольшое количество листьев и веточек, на которых не завязались плоды. Тогда растение сможет сконцентрироваться на обеспечении плодов питательными веществами в большем количестве.

Кроме того, для усиления роста и ускорения покраснения плодов используйте самодельные удобрения. Хорошо подходят кофейная гуща, яичная скорлупа и банановая кожура.

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