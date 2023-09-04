Почему помидоры не краснеют? Вот что нужно сделать прямо сейчас
При выращивании помидоров бывает так, что плоды остаются зелеными или желтыми даже после того, как они созрели. Существует множество причин этого явления. Что же сделать, чтобы томаты стали спелыми и яркими? Нашли решение.
Почему помидоры не краснеют?
Существует несколько причин, почему помидоры не стали красными. Вот на что стоит обратить внимание:
- Температура. Помидор лучше всего созревает и краснеет при температуре от 16 до 26 градусов. Если его держать при температуре ниже 15 градусов, то процесс созревания остановится. С другой стороны, температура выше 30 градусов также вредит томатам.
- Удобрение. Вначале томаты стоит подкармливать азотными удобрениями (навоз, навозная жижа), а затем, в период созревания, фосфорными и калийными (банановая кожура).
- Полив. Томаты не следует переувлажнять. Желательно поливать регулярно, не допуская намокания листьев и плодов, что способствует развитию болезней.
- Болезни. Если томат не краснеет, возможно, его поразила сухая вершинная гниль. Это заболевание вызывается недостатком кальция. В этом случае следует увеличить частоту полива растения.
- Слишком мало света. Если помидоры развиваются в тени, собирайте их до того, как они изменят цвет. Тогда они уже дозреют в помещении.
Что сделать, чтобы помидоры стали красными?
На самом деле, должны сработать даже простые меры.
Если вы хотите улучшить созревание томатов на кусте, регулярно, даже ежедневно, удаляйте небольшое количество листьев и веточек, на которых не завязались плоды. Тогда растение сможет сконцентрироваться на обеспечении плодов питательными веществами в большем количестве.
Кроме того, для усиления роста и ускорения покраснения плодов используйте самодельные удобрения. Хорошо подходят кофейная гуща, яичная скорлупа и банановая кожура.
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