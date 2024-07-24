Это задача сломала мозг уже сотням. Куда переместить одну цифру, чтобы получилось 1?

Опубликовано: 24.07.2024 09:10 , Обновлено: 25.07.2024

Математические головоломки - это не только новый вызов для ума, но и возможность провести время с интересом и пользой. Представленная математическая головоломка уже озадачила не одну сотню пользователей интернета и успела вызвать бурные дискуссии. Как передвинуть одну из цифр так, чтобы заявленный ответ оказался верным?

С окончанием школы большинство задач, с которыми приходится сталкиваться взрослым, уже не похожи на те, что приходилось разгадывать в школе. Однако решение математических головоломок в любом возрасте - полезная практика, которая учит аналитическому мышлению.

Многие задачи, которые будоражат пользователей, кажутся простыми, но решить их сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Представленная математическая головоломка может сбить с толку даже самых больших любителей математических задачек. Как решить ее правильно?

Переместите цифру и решите головоломку

Задача, согласно которой 62 – 63 = 1, определенно неверна. Хочется пойти путём наименьшего сопротивления и просто поменять 63 и 62 местами, но это противоречит условия задания. Разрешено переместить только одну цифру.

Эта загадка уже вызвала бурные дискуссии среди интернет-пользователей. Они предложили множество интересных решений проблемы. Но действительно ли их решения верны?

Так, некоторые предлагают перенести знак минус на знак уравнения. Получается что-то вроде этого: 6263≠1. Хотя уравнение верно, оно не соответствует условию. Ведь речь шла о перемещении цифры, а не знака.

Напомним, что нам нужно сдвинуть одну цифру таким образом, чтобы уравнение совпало. Он читается следующим образом

62 – 63 = 1

Решение головоломки

Если вы устали ломать голову над разгадкой этой задачки, то возможно пришла пора посмотреть ответ.

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В команде четко указано, что нужно переместить цифру таким образом, чтобы задача была правильной. Однако не уточнялось, какую цифру можно было перенести и куда. Значит, чтобы все было правильно, нам нужно перевести 6 в степень цифры 2.

Тогда ответ будет верным и необходимая команда будет выполнена.

Следовательно, цифру 6 следует переставить следующим образом:

2⁶-63=1 (потому что 64 – 63 = 1).

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Ранее Telegraf.news предлагал решить головоломку с шестью семерками, которая должна быть легкой для большинства пользователей интернета. Однако находится немало взрослых, которые дают неправильный ответ. Проверьте, удастся ли вам правильно решить эту математическую задачку для младших классов.

Эти семерки кружат голову многим взрослым. Сможете ли вы решить простую задачку для младшеклассников?