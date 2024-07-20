"Спартак" объявил скидки 50%. Где белорусам можно купить плитку шоколада за 1,49 рубля?

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Опубликовано: 20.07.2024 15:49 , Обновлено: 20.07.2024

Белорусская кондитерская фабрика "Спартак" объявила скидки на некоторые позиции из своего ассортимента сладостей. Об акции, которая задействовала в фирменных магазинах, предприятие сообщило в своих соцсетях. При этом совсем недавно о похожей акции объявила конкурентная минская фабрика "Коммунарка".

Согласно информации, представленной в телеграм-канале кондитерской фабрики на 6 позиций ассортимента скидка составила порядка 50 процентов.

Так, батончики-мюсли “Злаки с клюквой” и “Злаки с вишней” сейчас можно купить за 0,38 руб. вместо 0,75.

Также на акции сейчас нуга из серии “Nug Go” с арахисом и какао. Килограмм можно купить по цене 9,98 рублей вместо 18,86 рублей.

Кило глазированной нуги Milx тоже можно купить со скидкой 50 процентов. Она обойдётся в те же 9,98 рублей, хотя раньше стоила 19,45 за килограмм.

Цена на молочный шоколад Za Spartak с дроблёным фундуком снизилась даже больше, чем на 50 процентов. Сейчас купить плитку можно за 1,49 руб. вместо 3,08.

“Количество продукции ограничено, так что не откладывайте покупку на потом”, - предупредил производитель в своём телеграм-канале.

Как долго продлится акция “Спартак”, не уточнил, однако купить заявленные сладости по скидке можно уже 20 июля.

“Коммунарка” позвала купить акционные конфеты

Ранее кондитерская фабрика “Коммунарка” сообщила о скидках от 20 до 50% на свою продукцию: подарочные наборы конфет, шоколад, батончики и не только. Акция будет действовать весь июль.

Но есть нюанс. Как передали в концерне «Белгоспищепром», «горячие цены» установили только в фирменных магазинах «Коммунарки». Полный список продукции, на которую установили скидки, можно посмотреть в нашей новости по ссылке ниже:

«Коммунарка» объявила «горячие скидки» до 50% на шоколад и конфеты в июле. Где белорусам купить по акции?