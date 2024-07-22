Как белорусам отметить Всемирный день мозга? Пройдите быстрый тест и узнайте, на что способен ваш

Тест

Опубликовано: 22.07.2024 13:06 , Обновлено: 22.07.2024

Ежегодно 22 июля во многих странах отмечают Всемирный день мозга. Это отличный повод и для белорусов узнать больше о работе этого удивительного органа и позаботиться о его здоровье. Мы предлагаем вам узнать немного об истории праздника и пройти тест, чтобы проверить когнитивные функции вашего мозга.

Немного истории праздника

Всемирный день мозга отмечается ежегодно 22 июля, начиная с 2014 года. Дату выбрали не случайно: в этот день в 1957 году в Брюсселе основали Всемирную федерацию неврологии (ВФН).

Эта благотворительная организация ставила перед собой амбициозные цели — содействие развитию нейронауки во всем мире и заботу о здоровье мозга людей на всех континентах.

Спустя 56 лет, в 2013 году, Совет делегатов федерации предложил сделать 22 июля Всемирным днем мозга. Инициатива получила поддержку, и уже в феврале 2014 года Совет попечителей окончательно утвердил праздник, сделав его ежегодным.

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Сегодня Всемирный день мозга - это не просто повод вспомнить о важности этого органа. Это праздник, когда люди во всем мире:

Узнают больше о работе мозга и его функциях.

Задумываются о том, как сохранить здоровье мозга на долгие годы.

Принимают участие в различных мероприятиях, посвященных этой теме.

[info_b]Согласно данным Всемирной организации здравоохранения со ссылкой на крупное исследование в журнале Lancet Neurology, в 2021 г. более 3 миллиардов человек в мире страдали неврологическими заболеваниями (поражают мозг и нервы).

В десятку ведущих неврологических причин утраты здоровья вошли инсульты, неонатальная энцефалопатия (поражение головного мозга), мигрень, деменция, диабетическая нейропатия (поражение нервных волокон), менингит, эпилепсия, неврологические нарушения у недоношенных, расстройства аутистического спектра и онкологические заболевания нервной системы. [/info_b]

Так, ежегодно 22 июля во многих странах проводят:

лекции и семинары;

выставки и конференции;

онлайн-мероприятия;

спортивные соревнования и флешмобы.

К слову, здоровье мозга - это не просто отсутствие заболеваний. Это также способность к обучению, запоминанию, концентрации внимания, творчеству и принятию решений.

Поэтому предлагаем пройти наш тест и узнать, на что способен ваш мозг!

Тест: на что способен ваш мозг?

Можете ли вы представить объекты в 3D, перевернуть их, повернуть и сложить одно изображение? Этот навык показывает уровень визуального (визуально-пространственного) интеллекта. Он позволяет нам точно воспринимать окружающий мир, вносить в него изменения, планировать их. Благодаря визуальному интеллекту нам легко интерпретировать диаграммы и читать карты, ориентироваться на местности. Одним словом, люди с высоким визуальным интеллектом способны «мыслить картинками». Как с этим справляется ваш мозг?

[info_b]Этот тест покажет ваш уровень визуального интеллекта. Все, что вам нужно сделать, - это ответить на 10 вопросов. Это не профессиональный тест, отнеситесь к нему как к развлечению и возможности самопознания. Удачи![/info_b]

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Как еще отметить праздник?

Вот несколько идей, как еще вы можете отпраздновать Всемирный день мозга.

Узнайте интересные факты о мозге

Мозг - это самый сложный орган в человеческом теле, и о нем все еще многое неизвестно. В интернете и библиотеках есть множество ресурсов, где вы можете узнать интересные факты о работе мозга, его развитии и функциях.

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А вы знали, что…?

Мозг человека содержит около 86 миллиардов нейронов.

Скорость передачи информации в нейронной сети мозга может достигать 400 километров в час!

Мозг потребляет около 20% всей энергии, вырабатываемой организмом.

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Сделайте зарядку для мозга

Существует множество упражнений, которые могут помочь улучшить работу мозга. Вы можете попробовать решать задачи, учить новые слова, играть в игры или просто читать книгу.

Например, ранее Telegraf.news публиковал множество интересных головоломок:

Эта задача заставит ваш мозг вскипеть. Что не так с верблюдами в пустыне?

Эти вопросы остановили участников «Кто хочет стать миллионером?». А вы смогли бы обойти «нуллионеров»?

От этой задачки начинает рябить в глазах. Сможете ли вы найти «повторяшки» за 10 секунд?

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Неужели они повторяются? Этот тест на быстрый поиск «близнецов» проваливают почти все

Правильное питание и режим дня

Здоровый образ жизни - это ключ к здоровью мозга. Убедитесь, что вы едите много фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов, а также регулярно занимаетесь спортом и высыпаетесь.

Сделайте себе и близким подарок

Всемирный день мозга, — это отличный повод порадовать себя и близких подарками, которые также заставят мозг “поработать”.

Вот несколько идей:

Головоломки и настольные игры . Разгадывание ребусов, кроссвордов, судоку, сборка пазлов - все это активизирует мозговую деятельность, тренирует память, внимание и логическое мышление.

. Разгадывание ребусов, кроссвордов, судоку, сборка пазлов - все это активизирует мозговую деятельность, тренирует память, внимание и логическое мышление. Книги . Чтение развивает воображение, пополняет словарный запас, учит новому. Выбирайте книги по интересам человека: детективы, фантастику, исторические романы, научно-популярную литературу.

. Чтение развивает воображение, пополняет словарный запас, учит новому. Выбирайте книги по интересам человека: детективы, фантастику, исторические романы, научно-популярную литературу. Фитнес-браслет. Здоровый образ жизни и регулярные физические упражнения не только поддерживают тело в тонусе, но и благотворно влияют на работу мозга.

Здоровый образ жизни и регулярные физические упражнения не только поддерживают тело в тонусе, но и благотворно влияют на работу мозга. Новые впечатления. Мастер-классы, курсы, танцы, походы в театр или на концерт - все это дарит новые эмоции, знания и навыки, стимулирует мозговую активность.

Ранее Telegraf.news писал, что мозг, пожалуй, самый важный орган в человеческом теле. Помимо контроля и координации действий и реакций, он позволяет нам думать и чувствовать. Сейчас, когда информационная нагрузка и стресс становятся неотъемлемой частью нашей жизни, забота о своем психическом здоровье становится все более актуальной. От каких привычек стоит избавится?

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