Неужели они повторяются? Этот тест на быстрый поиск "близнецов" проваливают почти все

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Опубликовано: 12.07.2024 11:43 , Обновлено: 12.07.2024

В суете будней очень легко растерять концентрацию и внимание. Именно здесь вам поможет решение визуальных головоломок. В попытках решить эту задачку с поиском одинаковых картинок можно зависнуть на несколько минут. Только самые намётанный глаз способен увидеть детали быстро. Получится ли у вас справиться менее, чем за 10 секунд?

Эта картинка с набором иконок, кажется, изображает совершенно разные картинки. Чуть приглядевшись, вам внезапно покажется, что повторок много, но лишь одна иконка повторяется дважды. Это сходство может долго не попадаться вам на глаза. Если вы справитесь за 20 секунд, то уже неплохо, но если менее чем за 10 секунд - почти гениально.

Вооружитесь секундомером, чтобы узнать наверняка, сколько потребуется вам времени. Итак, приступайте!

Где «близнецы» на этой картинке?

На самом деле задача не является невыполнимой, как может показаться на каком-то этапе. Ключевую роль играют нюансы и требуется острый глаз, чтобы обнаружить идентичность сразу.

Если вы утомились либо не справились, то можете просто подсмотреть.

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Не расстраивайтесь, если у вас не получилось отыскать повторяющийся предмет быстро. Относитесь к таким заданиям как к развлечению и тренируйтесь чаще. С практикой такие головоломки решаются быстрее, а концентрация возрастает.

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Ранее Telegraf.news предлагал попробовать отгадать задачку с поиском ошибки на картинке. Проверьте свои глаза и логику в этой головоломке.

Только 1% людей могут найти ошибку. Что не так с этим изображением?