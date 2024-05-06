Когда и зачем пасынковать помидоры, огурцы и другие культуры? Важно запомнить эти правила

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Опубликовано: 06.05.2024 09:58 , Обновлено: 08.08.2024

Пасынкование, то есть удаление боковых побегов у некоторых огородных растений, имеет важное значение для их здоровья, жизнеспособности и урожайности. Как и когда сделать это правильно? Запомните эти важные правила — и получите поистине богатый урожай.

Обрезка и пасынкование — в чём разница

Обрезка — удаление верхушки растения.

Пасынкование — удаление боковых побегов (пасынков) огородных культур. Они растут между стеблем и листьями. Удаление пасынков помогает улучшить качество урожая и увеличить его количество.

И обрезка растений, и отщипывание боковых побегов — это способы помочь растениям лучше расти. И чем раньше вы начнёте эти процессы, тем лучше для растений.

Если оставить томаты, огурцы, баклажаны расти так, как им заблагорассудится, они превратятся в запутанную массу из стеблей, побегов, корней и листьев. Это не только выглядит некрасиво и неряшливо — без правильного пасынкования растения лишаются нужного количества воздуха, света и питательных веществ, необходимых для развития.

Зачем удалять пасынки томатов

Помидорам, огурцам и другим огородным культурам требуется много питательных веществ, достаточное количество солнечных лучей и воздуха. В почве же находится ограниченное количество ресурсов, необходимых растениям. Боковые побеги (пасынки) потребляют питательные вещества, которые могли бы пойти на рост плодов. Если их не удалять, то они могут привести к излишнему разрастанию куста, что негативно скажется на урожайности. Кроме того, большое количество листвы может затруднять циркуляцию воздуха и увеличивать риск развития грибковых заболеваний.

Правильно проведённое пасынкование позволяет контролировать форму и размер куста, обеспечивая оптимальные условия для роста и созревания плодов. В результате пасынкования формируется более компактный куст с большим количеством плодов, которые получают больше света и воздуха, что способствует их быстрому и равномерному созреванию.

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Какие еще огородные культуры нуждаются в удалении пасынков

Пасынковать можно все растения, у которых образуются боковые побеги (пасынки) для получения обильного урожая и более крупных плодов.

Чаще всего пасынкуют детерминантные и индетерминантные сорта томатов, формируя растения в один-два стебля. Удаляют пасынки у крупноплодных сортов. У них же можно удалять и часть цветоносов.

Низкорослые сорта томатов можно не пасынковать или проводить эту процедуру умеренно.

У огурцов и тыквы боковые побеги удаляют, чтобы дать вызреть завязавшимся плодам, но это не обязательная процедура.

Желательно удалять пасынки у подсолнечника. Баклажаны тоже нужно правильно формировать. Если растение крепкое и мощное, на одном кусте можно оставлять до 4-5 пасынков.

Перцы не нуждаются в пасынковании, если растут в южных районах — плоды успевают созреть за лето. В северных районах лишние пасынки лучше удалять, оставляя несколько самых крепких и мощных побегов.

Как правильно пасынковать огородные культуры

В целом, процедура удаления боковых побегов одинакова для растений:

Проводить процедуру нужно через 2-3 недели после высадки рассады в грунт. У растущих в открытом грунте огородных культур пасынки нужно удалять в сухую погоду. Для тепличных растений это условие необязательное. Для удаления боковых побегов используйте садовые ножницы, небольшой секатор или острый нож. Отщипнуть маленькие пасынки можно и руками. Старайтесь не повредить ствол растения. Если это произошло, посыпьте ранку золой. Обрабатывать места удаления пасынков не требуется — здоровые растения хорошо переносят пасынкование без дополнительной обработки. После каждого куста обрабатывайте инструмент, чтобы не заразить другие растения.

Старайтесь регулярно удалять пасынки, пока они ещё маленькие и растение не тратит на их развитие много сил.

Вместе с пасынками удаляйте нижние листья растений, которые касаются земли, чтобы снизить вероятность болезней.

Особенности пасынкования томатов

У низкорослых (детерминантных) сортов обычно оставляют первый мощный пасынок на высоте от 30 см, а второй — повыше.

У высокорослых томатов (индетерминантных) формируют два стебля. На высоте 40-45 см оставляют один мощный пасынок и дальше поддерживать растение в таком состоянии, регулярно удаляя дополнительные побеги с двух стволов.

Примерно за месяц до сбора последнего урожая желательно обрезать куст, чтобы дать вызреть сформировавшимся плодам. Просто прищипните стебли на макушке чуть выше последней кисти.

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Особенности пасынкования огурцов

Здесь всё зависит от сорта растений. Огурцы с ограниченным образованием дополнительных побегов в пасынковании не нуждаются.

Когда растение достигнет 30-40 см, нужно удалить все отростки из боковых пазух. Таким образом, все полезные вещества будут идти в центральную плеть. После того как огурцы зацветут, необходимо удалить все нижние листья на высоте 40 см.

Когда растение достигнет в высоту 70 см, необходимо удалить все лишние цветы, оставив только один, выходящий из пазухи.

После того как огурец будет выше 120-150 см, его уже не нужно будет пасынковать и ограничивать в развитии.

Ещё один способ пасынкования огурцов — формирование растения в один стебель. В этом случае удаляют все дополнительные побеги и оставляют только листья, растущие из пазух. Плоды будут формироваться только на главном побеге, но урожайность не пострадает, так как на месте удалённых пасынков будут появляться новые завязи.

Кроме того, у этого способа пасынкования есть дополнительные преимущества: доступ воздуха и света к растению и лёгкий сбор урожая.

Особенности пасынкования баклажанов

Удаление дополнительных побегов идёт на пользу баклажанам, за исключением низкорослых сортов. Последние сами формируют аккуратный и компактный кустик.

Удалять пасынки у баклажанов нужно после 2-3 недель после высадки в грунт, когда растение полностью адаптируется и легко перенесёт процедуру. Удалите все пасынки до первой развилки, а затем оставьте нужное количество стеблей. У мощных экземпляров можно формировать 4-5 стебля. На слабых растениях лучше оставить один стебель.

По мере роста баклажанов удаляйте пасынки на стеблях. На кустах можно оставить 5-6 плодов, чтобы все они успели нормально развиться в крупные плоды.

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