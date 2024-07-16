Кот-Тарзан, летающий пудель и два сплетника. Кто победил в конкурсе Comedy Pet Photo Awards 2024?

📷 Фото

Опубликовано: 16.07.2024 12:11 , Обновлено: 16.07.2024

Хотите громко посмеяться? Посмотрите на фотографии победителей Comedy Pet Photo Awards 2024. Этот ежегодный конкурс отмечает самые смешные и трогательные моменты, которые запечатлели хозяева домашних животных по всему миру. От озорных собак до игривых кошек - фотографии демонстрируют уникальные черты характера и выходки наших любимых друзей.

[info_b]Ежегодный фотоконкурс, который проводят уже пятый год, приглашает любителей животных поделиться забавными фотографиями и видеороликами своих комичных пушистых товарищей, чтобы получить шанс на почетный титул Comedy Pet Photographer of the Year. Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам основали премию, чтобы подчеркнуть положительное и важное влияние домашних животных на нашу жизнь и повысить осведомленность о благополучии животных.[/info_b]

В этом году победителем стала Сара Хаскелл с забавной фотографией под названием “Не только для кошек!”. На снимке изображен Гектор — пес, который старательно изображает кошку, пытаясь протиснуться через крошечную кошачью щель. Фотография Сары, как и многие другие блестящие работы, еще раз доказывает, что наши питомцы - не только компаньоны, но и постоянный источник радости и смеха. Приготовьтесь насладиться самыми смешными фотографиями домашних животных этого года.

Победитель в общем зачете и победитель в категории “Собаки”: “Не только для кошек” Сары Хаскелл

“Гектор видел, как это делает кошка… и решил попробовать… и вот он дошел до конца, прежде чем повернуть назад. Но у кота это выглядело так легко”.

[info_b]Как обладательница главного приза Сара Хаскелл получила 500 фунтов стерлингов, сумку для фотоаппарата от ThinkTank и красивый кубок, изготовленный на заказ. Она сказала: “Я в полном восторге, такие прекрасные новости, которыми я должна буду поделиться с Гектором до объявления (так что если слухи дойдут, вините его!).[/info_b]

Лауреат премии “Выбор народа”: “Тарзан” Кадзутоси Оно

“Как будто в джунглях”.

Победитель в категории “Кошки”: “Кот в ловушке, как Супер Марио”, автор Кеничи Моринага

“Кот в ловушке” похож на видеоигру “Мир Супер Марио”.

Победитель в категории “Домашние животные, похожие на своих хозяев”: “Гордый щенок и его лучший друг”, Дарья Зеленцова

“Людо фон Ликенфейс, милейший 16-летний щенок, позирует рядом со своим любимым хозяином Дэвидом”.

Победитель с высокой оценкой: “Котик на кухне”, автор Ацуюки Охшима

“Он лежал там, словно один из кухонных приборов!”

Победитель с высокой оценкой: “Носатые соседи”, Эмма Бирдсмор

“Это мои две кошки во время Covid Lockdown. Они шпионят за соседями, которые нарушают правила!!! “Давайте вести себя как сурикаты, они никогда не узнают, что это мы”.

Победитель с высокой оценкой: “Вы слышали это не от меня”, Кеничи Моринага

“Эти кошки по секрету обсуждают, где мы будем ловить рыбу на острове”.

Высоко оцененный победитель: “Сварливый пес” Луизы Рибейро

“Познакомьтесь с Ником Барри, 5-летним йорком с особым талантом к уморительным выражениям. Возможно, это не самое лестное фото, но его хмурый взгляд несомненно очаровывает - это настоящий портрет собаки, которой не нужны улыбки, чтобы завоевать наши сердца”.

Победитель с высокой оценкой: “Все дрались в кунг-фу”, Сильвия Мишель

“Я сделала эту фотографию в Тоггенбурге. Я бросила несколько снежков, и моя собака с большим энтузиазмом бросилась за ними. Так и получилась эта картина”.

Высоко оцененный победитель: “Ку-Ку” Сильвии Мишель

“Я сделала этот замечательный снимок в глубоком снегу в Гриндельвальде. Мой пес Рааста спонтанно спрятался так, что из-под снега торчали только его уши”.

Победитель в категории “Все прочие создания”: “Новая роза” Джонатана Кейси

“Эдгар любит есть цветы, и его любимые цветы - одуванчики на весну, львиный зев на лето, а здесь можно увидеть, как она поглощает целую розу в сентябре прошлого года”.

Победитель в младшей категории: “Усталый осел”, Шарлотта Китчен

Высоко оцененный победитель: “Танцующая королева” Веры Фаупель

Победитель в категории “Все остальные существа”: “Кажется, я видел мышь!” Автор: Дебби Томас

Победитель с высокой оценкой: “Я верю, что умею летать!” Джули Смит

“Летающий пудель”.