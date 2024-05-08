Положите под корень при посадке помидоров это. Большой урожай обеспечен

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Опубликовано: 08.05.2024 10:01 , Обновлено: 08.05.2024

Май - это время, когда пора высаживать томаты в грунт. Как только пройдут весенние заморозки, можно подготовить для них теплое и солнечное место на грядке или под укрытием. Эти растения отличаются высокой потребностью в питательных веществах, поэтому подкармливать их нужно уже во время посадки. Узнайте, что нужно положить под корни томатов, чтобы они хорошо росли и давали большой урожай.

Когда высаживать помидоры в грунт?

Выращивание томатов на собственном огороде очень популярно в нашей стране. Каждый, кто решил заняться этим, стремится к тому, чтобы они росли здоровыми и приносили обильные плоды.

Если вы будете следовать нескольким основным правилам, то сможете рассчитывать на хороший урожай, даже если вы впервые сажаете помидоры на своем участке.

Прежде всего, нужно помнить, что эти растения теплолюбивы, поэтому в нашем климате их можно выращивать только из рассады. Если вы не хотите заниматься их подготовкой, можно купить готовую рассаду в садовом центре или на рынке.

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Посадку томатов в грунт нужно планировать только на вторую половину мая, а возможно, и на начало этого месяца, если постоянное место находится под укрытием. Как только минует опасность повреждения растений весенними заморозками, можно приступать к работе, не забыв подготовить почву.

Помните, что томаты - очень прожорливые растения, которым необходимо много питательных веществ для здорового роста и плодоношения. Подойдет плодородный, водопроницаемый и богатый гумусом субстрат, например, супесчаный. Хорошо, если в предыдущем году на участок был внесен навоз, но если этого не произошло - ничего не потеряно. Почву можно удобрить компостом, а при посадке томатов можно внести удобрения непосредственно под корень.

Что вносить под корень томатов?

Удобрение томатов при посадке - верный способ обеспечить лучший урожай и сильный рост растений. Благодаря дополнительным питательным веществам они укрепятся уже после высадки в грунт, что гарантирует здоровый старт.

Садоводы кладут в лунку различные питательные вещества, например, толченую яичную скорлупу, молодую крапиву, древесную золу или даже рыбьи кости.

Однако для многих огородников лучшее средство — банановая кожура. Эти кухонные отходы - отличное удобрение. Из остатков фруктов можно приготовить жидкое питательное вещество или использовать их еще более простым способом. Просто нарежьте свежую банановую кожуру на крупные куски и положите несколько таких фрагментов во все лунки, куда затем поместите рассаду помидоров.

Остатки будут разлагаться в течение нескольких недель, постепенно снабжая растения калием, фосфором, кальцием, магнием и серой. Первые два элемента особенно необходимы томатам во время цветения и плодоношения.

Банановая кожура - лучшее самодельное удобрение, которое вы можем использовать при посадке томатов, если хотите получить здоровый и обильный урожай.

Ранее Telegraf.news писал, что посадка томатов — дело несложное, но требует определенных знаний и заинтересованности. Для того чтобы кусты хорошо принялись и потом обильно плодоносили, важно обратить внимание на несколько важных факторов. Однако, как выясняется, при этом мы допускаем множество ошибок, которые могут иметь неприятные последствия для здоровья и урожайности растений. Что мы делаем не так при посадке помидоров? Вот что говорят опытные огородники.

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