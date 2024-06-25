Зачем опрыскивать помидоры молоком? Зная это, вы перестанете использовать химию для обработки

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Опубликовано: 25.06.2024 14:35 , Обновлено: 25.06.2024

Желая получить богатый и здоровый урожай помидоров, многие прибегают к использованию химических добавок. Однако их обилие снижает качество томатов, делая их едва ли отличающимися от магазинных. К счастью, для того чтобы растения не болели и хорошо плодоносили, совсем не обязательно обрабатывать их химикатами. Существует масса экологичных и натуральных средств, которые помогут решить проблемы. Рассказываем, чем поможет помидорам опрыскивание молоком и как делать это правильно.

Полив помидоров молоком – какую пользу это дает растениям?

Интерес к экологическим методам защиты и ухода за посевами растет по мере того, как все больше людей начинает понимать глобальные последствия использования минеральных удобрений и пестицидов. Природные средства, такие как опрыскивание томатов молоком от тли, также гарантируют безопасный и здоровый урожай, который можно безопасно подавать всей семье.

Одним из недугов, который довольно часто поражает помидоры, является дефицит кальция. Проявляется он угнетением роста молодых сеянцев и некрозом их верхушечных листьев. У взрослых растений дефицит кальция вызывает сухую гниль плодов, которая может погубить большую часть урожая.

Каковы преимущества опрыскивания помидоров молоком? Популярные молочные продукты содержат большое количество ценного макроэлемента, который не только укрепляет растения, но и определяет правильное развитие клеточных стенок и позволяет саженцам лучше реагировать на стресс. Молоко - это натуральное и дешёвое кальциевое удобрение, которое обеспечивает кустарникам оптимальные условия для роста.

[info_b]Примечание: Плохой рост рассады томатов не всегда является признаком дефицита кальция. Если есть сомнения, стоит провести анализ химического состояния почвы.[/info_b]

Молочный спрей от тли на томатах

Еще одной проблемой при выращивании томатов является тля. Она питаются листьями и продуцирует токсичные выделения, которые приводят к отмиранию тканей и, как следствие, к задержке и уменьшению плодоношения. Хуже того, вредители также передают растениям опасные вирусные заболевания. Медвяная роса, оставленная тлёй, способствует развитию сажистых плесневых грибов, которые еще больше ухудшают состояние кустов.

Опрыскивание томатов молоком - это натуральное, недорогое и экологически чистое решение для борьбы с тлёй. Выполняя его ежедневно в течение нескольких дней вы уничтожите большую часть вредителей и привлечёте естественных врагов тли, например, божьих коровок.

Как это работает? Тля, питающаяся листьями, должна также прокусывать покрывающий их слой молока. Однако их организм не может переваривать молочные продукты и вредители вымирают. Опрыскивание помидоров молоком также помогает бороться с клещами и трипсами.

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Опрыскивание молоком против фитофтороза

Молоко не только богато кальцием, витаминами группы В и соединениями, неперевариваемыми вредителями растений, оно также обладает дезинфицирующими и противогрибковыми свойствами. Гриб Phytophthora infestans является причиной одного из самых опасных заболеваний пасленовых, к которому относится и томат.

Речь идёт о фитофторозе, который проявляется развитием тёмных пятен на нижних листьях растения. Со временем поражения охватывают весь куст и побеги буреют. Опадение листьев, нижняя сторона которых часто имеет видимый налет, сопровождается появлением на плодах темных влажных пятен. Помидоры перестают расти и гниют.

Опрыскивание томатов молоком против фитофтороза действует в первую очередь как профилактическая мера. Его стоит использовать, если вы заметили проблему в предыдущем сезоне и земля и теплица не были должным образом продезинфицированы. При появлении первых симптомов молочный опрыскивание может ограничить скорость развития болезни и защитить соседние кусты, но, вероятно, не излечит полностью больное растение.

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Как приготовить молочный спрей для помидоров? Рецепт и применение

Для приготовления спрея можно использовать ультрапастеризованное молоко, которое является самым дешёвым и не требует хранения в холодильнике. Оптимальные результаты достигаются при использовании молока прямо от коровы, но такое решение рекомендуется в основном в сельских хозяйствах.

Для борьбы с тлей разбавляйте молоко водой в пропорции 1:1. Опрыскивание помидоров молоком от фитофтороза и других грибковых заболеваний требует меньшей концентрации – 1:5.

В молочный раствор стоит добавить несколько капель калиевого мыла (продается в садовых магазинах). Приготовленной таким образом смесью следует тщательно опрыскать все растения, включая нижнюю сторону листьев. Лучше всего проводить обработку рано утром в дни, когда не ожидается ни дождя, ни большого количества солнечного света – слой молока на листьях, к сожалению, вызывает их ожоги.

Сухое молоко также можно использовать в качестве кальциевого удобрения и смешивать непосредственно с почвой. Тогда вы избавитесь от проблемы неприятного запаха в теплице или необходимости хранить литры молока дома.

Однако помните, что слишком частое опрыскивание или слишком высокая концентрация молока могут привести к увяданию и развитию грибковых возбудителей, вызывающих, например, пятнистость листьев томатов. Так что будьте умеренны в своих действиях и соблюдайте заданные пропорции.

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