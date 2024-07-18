Эта пара туфель поставит в тупик даже Шерлока. Сможете ли вы найти ошибку менее чем за 15 секунд?

📷 Фото

Опубликовано: 18.07.2024 20:11 , Обновлено: 18.07.2024

Интернет пестрит обилием задач и головоломок, над разгадкой которых многие пользователи зависают на долгие минуты. Эта картинка с парой туфель не стала исключением. Немногим удаётся найти спрятанную ошибку сходу. Сможете ли вы понять, что не так с этим изображением менее чем за 15 секунд?

Логические задачи и всевозможные картинки-загадки - это то, что всегда позволяет держать мозг в тонусе и развивать когнитивные способности. яв суете рабочих будней всегда полезно переключиться на решение подобных задач и взбодрить свой ум.

Эта старая английская открытка с парой туфель не вызовет никаких подозрений, если не знать, что в ней спрятана ошибка.

Сможете ли вы отыскать её в короткий срок? Только 1% людей находит ошибку менее чем за 15 секунда.

Где спряталась ошибка?

Заметить ошибку сразу может не получиться. Решающее значение здесь имеет внимание к деталям. Из-за необычного положения одной из туфель найти ошибку может оказаться непросто.

Если вы не нашли ошибку либо сомневаетесь, то можете просто смотреть

[scryt_b title=“Чтобы увидеть ответ, нажмите здесь”]

Обратите внимание на шнурки. Заметили какое-то отличие? Верно! На одном ботинке 5 петель, а на другом только 4.

[/scryt_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что головоломки с поиском кошек на изображениях часто становятся сюжетом для мемом и шуток. Однако эта задача с поиском кота оказалась сложнее, чем ожидали многие пользователи. Сможете ли вы найти животное, которое художник спрятал на картинке, не прибегая к подсказке? Эта простая на первый взгляд головоломка покорилась не всем.

Задача с поиском кота вышла на новый уровень. Сможете увидеть его на картинке?