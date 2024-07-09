Зачем прокалывать стебли помидоров медной проволокой? Вот почему это нужно сделать в июле

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Опубликовано: 09.07.2024 18:48 , Обновлено: 09.07.2024

Необычный, но проверенный временем способ защиты растений томатов от различных болезней предполагает использование медной проволоки. Важно, чтобы она была не окрашена и ошпарена кипятком для дезинфекции. От каких напастей поможет?

Выращивание помидоров - повсеместный вид занятий на огороде по всей Беларуси. Некоторые садоводы и огородники предпочитают использовать по минимуму химию в своих теплицах и на грядках. Именно в таких случаях на помощь приходит смекалка.

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Зачем нужна медная проволока в стеблях томатов?

Так, некоторые болезни томатов можно эффективно предотвратить, используя интересный и простой прием. Просто воткните в стебель чистую, непокрашенную медную проволоку, ошпаренную кипятком. Ионы меди, попадающие в сок растения, помогают томатам бороться со спорами фитофтороза .

Вообще медь помогает помидорам от таких болезней:

парша;

белая пятнистость;

аскохитоз;

монилиоз;

ложна мучнистая роса;

фитофтора.

[inf]Важно! Прокалывать растения проволокой нужно на высоте 5-10 сантиметров от земли. Процедуры лучше проводить в июле, когда стебли уже развились и достаточно крепкие. [/inf]

Посмотрите подробную инструкцию опытного садовода Бориса Гордеева, как правильно проколоть растения томатов:

Если вы не против химических составов, то вместо проволоки можно использовать раствор медного купороса. Вещество продается в магазинах на полках с удобрениями. На упаковках всегда есть подробная инструкция по применению. Медный купорос для помидоров и здоровья человека безопасен, если следовать пропорциям и правилам использования на упаковке.

Как защитить томаты с помощью яблочного уксуса?

Впрочем, если сама идея нанести рану растению томатов, пускай и из лучших побуждений, вас коробит, а химию вы не приемлете, есть ещё один способ защиты томатов. Знаете ли вы, что яблочный уксус может быть эффективным средством в борьбе с грибковыми заболеваниями помидоров?

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Просто растворите стакан 5%-го уксуса в пяти литрах воды, затем поместите смесь в пульверизатор или нанесите непосредственно на растение. Этот простой домашний препарат ещё и отпугнет нежелательных насекомых, которые начинают питаться культурными растениями. И в то же время, уксусная вода не нанесет никакого вреда помидорам. Главное - соблюдайте пропорции.

Как ухаживать за томатами в июле?

Помните, что основой защиты томатов от болезней и насекомых является регулярный уход. Не забывайте про регулярный полив только теплой отстоявшейся водой. И не забудьте, что помидоры и картофель - родственники, а значит и болезни у них могут быть общие. Старайтесь, чтобы томаты росли как можно дальше от грядки с картофелем.

Ранее Telegraf.news уже собрал уйму полезных и проверенных на практике советов, чем удобрять помидоры в июле, чтобы обеспечить их всеми необходимыми питательными веществами. Ведь, как ни крути, помидоры считаются прожорливыми растениями, которым необходим доступ к большому количеству питательных веществ.

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В свою очередь, блогер и садовод Лера Петровчанка ранее рассказала, как приготовить «витаминную бомбочку» для помидоров, используя сыворотку, хозяйственное мыло и йод. По её словам, регулярная обработка растений этим раствором улучшит их цветение и завязывание плодов, а также предотвратит появление таких заболеваний, как фитофтороз и серая гниль.

Эта подкормка для помидоров увеличит урожайность и не допустит фитофтороза. Что нужно для её приготовления?

Теперь вы знаете, что уход за томатами может быть весьма увлекательным делом, а применение химии совсем не обязательно. Главное - помнить, что хороший урожай сочных и красивых помидоров вполне достижим при внимательном подходе.