Этот тест на интеллект проходят лишь гении? Проверьте, вы ли среди них

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Опубликовано: 16.07.2024 11:35 , Обновлено: 16.07.2024

Тесты IQ могут выглядеть по-разному, но чаще всего они состоят из заданий, оценивающих различные области интеллекта. Они могут включать в себя решение математических задач, логические последовательности, словарный запас или анализ шаблонов. Вот один из тестов на интеллект, с которым не справляются 97 % пользователей. Удачи!

В этом задании ключевую роль играет время. Интересно, что только 3% пользователей решили это упражнение менее чем за 10 секунд. Удастся ли вам сделать это?

Головоломка не самая простая. Ваша задача - найти число, которое скрывается за вопросительным знаком. П

[info_b]режде чем приступить к ее решению, расслабьтесь. Стресс - это фактор, который ухудшает нашу концентрацию. Закройте на мгновение глаза, сделайте несколько вдохов и выбросьте из головы плохие мысли. Теперь вы готовы приступить к решению головоломки. Удачи![/info_b]

У людей получается два разных ответа на эту легкую задачку. Какой единственный правильный?

Правильное решение

Вы успешно решили упражнение на логическое мышление? Поздравляем! Это означает, что ваш интеллект находится на очень высоком уровне. Если же вы не смогли решить нашу задачу, ничего страшного. Воспринимайте это упражнение как забаву. Ниже вы найдете правильное решение.

Сначала нужно сложить первые два числа, а затем умножить результат на два. Наконец, к этому результату нужно прибавить первое число в ряду. Вот правильное решение:

Первый ряд:

6 + 15 = 21;

21 x 2 = 42;

42 + 6 = 48.

Второй ряд:

7 + 17 = 24;

24 x 2 = 48;

48 + 7 = 55.

Третий ряд:

13 + 29 = 42;

42 x 2 = 84;

84 + 13 = 97.

Таким образом, ща вопросительным знаком находится число 97.

Ранее Telegraf.news предлагал решить головоломку с шестью семерками должна быть легкой для большинства пользователей интернета. Однако находится немало взрослых, которые дают неправильный ответ. Проверьте, удастся ли вам правильно решить математическую задачку для младших классов.

Эти семерки кружат голову многим взрослым. Сможете ли вы решить простую задачку для младшеклассников?