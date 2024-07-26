ГАИ объявила отработку "аварийных точек" в разных частях Беларуси. Куда отправят патрули?

Опубликовано: 26.07.2024 21:23 , Обновлено: 26.07.2024

Госавтоинспекция до конца июля запланировала рейды на аварийно-опасных участках дорог в разных частях Беларуси. Где-то инспекторы пообещали проконтролировать "лихачей", где-то - пешеходов, а где-то - "массированная отработка" дорог со смешанным контролем.

В Минске - акция “Скорость”

На 27 и 28 июля столичная ГАИ запланировала профилактическую акцию “Скорость” в Заводском районе Минска, чтобы предупредить ДТП из-за “лихачества”.

“В каждом районе города есть свои так называемые аварийные точки — места концентрации дорожных трагедий. В данных местах выставлены дорожные знаки, понижающие максимальную скорость и предупреждающие водителей об опасном участке”, - напомнил начальник отдела ГАИ Заводского РУВД Минска Дмитрий Ленцевич, передал портал sb.by.

Однако, продолжил представитель Госавтоинспекции, превышение скоростных режимов приводит к съездам в кювет, опрокидываниям, встречным столкновениям. Инспекторы пообещали усилить контроль за дорожным движением, применяя в том числе гласный, негласный и смешанный контроль.

А вот какие штрафы ждут “лихачей”:

превышение разрешенной скорости от 10 до 20 км/ч - до одной базовой величины (до 40 рублей),

рублей), от 20 до 30 км/ч — от одной до трех базовых величин (от 40 до 120 рублей),

до рублей), от 30 до 40 км/ч — от трех до десяти базовых величин (от 120 до 400 рублей).

до рублей). от 40 км/ч и больше — от восьми до 12 базовых величин (от 320 до 480 рублей).

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За повторное нарушение в течение года после первого размер штрафа увеличится до 15 базовых (до 600 рублей), можно также лишиться прав на срок до одного года, дополнил Ленцевич.

На Витебщине - комплекс профилактических мероприятий

На выходных 27 и 28 июля ГАИ Витебской области запланировала рейды, цель которых - предупредить ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения. Инспекторы отработают нерегулируемые пешеходные переходы, выставят патрули на дорогах и в населенных пунктах рядом.

Объекты внимания Госавтоинспекции - пешеходы, велосипедисты, граждане на средствах персональной мобильности.

На Гомельщине - массированная отработка автодороги

ГАИ Гомельской области запланировала на 26 и 27 июля “массированную отработку” автодороги М-8 «Граница России (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины (Новая Гута)» в местах, где велика вероятность нарушений правил дорожного движения (ПДД) со стороны как водителей, так и пешеходов.

Вот на какие “грубые нарушения” ПДД будет нацелено внимание инспекторов:

управление транспортом в нетрезвом состоянии и (или) без права управления,

нарушение правил обгона, а также перевозки пассажиров,

превышение скоростных режимов,

нарушение ПДД уязвимыми участниками дорожного движения.

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В ГАИ УВД Гомельщины дополнили, что сотрудников Госавтоинспекции снарядят приборами фото- и видеофиксации, а в своей работе они будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль.

На Минщине - акция “Пешеход”

С 27 по 31 июля ГАИ Минской области проведет акцию “Пешеход”, цель которой - профилактика дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности уязвимых участников дорожного движения. Инспекторы пообещали отработать аварийно-опасные участки автодорог и улицы населенных пунктов, нерегулируемые пешеходные переходы, где зафиксирован высокий риск совершения ДТП.

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Особое внимание - пьяным пешеходам и без фликеров в темное время суток. Также сотрудники ГАИ проследят за соблюдением водителями правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

В ГАИ попросили сообщать о случаях нахождения на автодорогах или около граждан “с характерными признаками опьянения” в дежурную часть ГАИ Минской области по телефону 229-04-44 или 102.

Ранее Telegraf.news сообщал, что инструктор одной из минских автошкол опубликовал в TikTok видео, где рассказал о правиле дорожного движения, которое «нарушают почти все». Комментаторы привели свои версии, как нужно поступить в данной ситуации.

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