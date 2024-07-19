Уже началось. Учёные назвали сроки, когда Африка разделится на два континента

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Опубликовано: 19.07.2024 20:42 , Обновлено: 19.07.2024

В 2018 году в Кении, что на востоке Африки, образовалась большая трещина, которая спровоцировала множество теорий о причинах такого явления. В итоге учёные пришли к выводу, что континент раскалывается надвое, и назвали сроки, когда на Планете Земля появится ещё один материк.

Около 200 миллионов лет назад все привычные нам континенты составляли один огромный суперконтинент, который назывался Пангея. Не было Африки, не было Северной и Южной Америки, — был лишь огромный кусок суши, “плавающий” в океане. С течением времени Пангея начала распадаться и отдаляться друг от друга, пока не превратилась в знакомые нам со школы 6 континентов.

Говоря о дрейфующих участках суши, учёные имеют ввиду движение земной коры: тектонические плиты врезаются друг в друга на поверхности мантии, тем самым словно раскалывая сушу. Если вы хотите увидеть этот процесс в действии, кажется, Африка — самое то. Можно сказать, что историческое событие разворачивается прямо у нас на глазах, правда, в геологическом масштабе времени.

Великая рифтовая долина в Кении

Дело в том, что ещё в 2018 году геологи заметили несколько трещин, которые появились вдоль всего континента. Некоторые ученые считают, что причиной стал раскол африканской тектонической плиты: это может привести к тому, что в отдалённом будущем страны, не имеющие выхода к морю (например, Замбия и Уганда) получат собственные береговые линии.

Но это не единственная теория. Например, по мнению других исследователей, трещины могли возникнуть из-за эрозии африканской почвы. Третьи учёные и вовсе делают ставку на совокупность двух факторов. Так или иначе, в течение десятков миллионов лет океан начнёт заполнять образовавшийся разрыв по мере того, как разлом достигнет побережья. Как только это произойдёт “в достаточной степени”, вода фактически отрежет одну часть Африки от другой.

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Учёные отметили, что аналогичная ситуация, хоть и по другим причинам, произошла с Британскими островами: их так же “отрезало” от материковой Европы. Дело в том, что 450 тысяч лет назад эти участки суши были соединены, но там, где сейчас находится пролив Ла-Манш, эрозия почвы вызвала катастрофическое наводнение, в результате чего сушу раскололо надвое.

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