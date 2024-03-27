Как белорусам уберечь рассаду помидоров от замерзания? Обязательно запомните эти правила

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Опубликовано: 27.03.2024 09:53 , Обновлено: 27.03.2024

При посадке рассады томатов в открытый грунт есть вероятность, что она может пострадать от заморозков. Если температура опустится ниже 12 градусов тепла, это станет фатальным для теплолюбивого растения. Что же делать, чтобы этого не допустить и как спасти растение?

Как уберечь рассаду томатов от замерзания

Чтобы избежать подобной ситуации в будущем, можно принять следующие меры:

Выбирать сорта томатов, которые подходят для вашего климата. Некоторые сорта более устойчивы к низким температурам и могут выдерживать небольшие заморозки.

Закаливать рассаду за несколько недель до посадки в открытый грунт для повышения их устойчивости к холоду.

Сажать рассаду томатов в защищённом месте, например, на южной стороне участка или у забора, где она будет прикрыта от холодных ветров.

Использовать укрывной материал, такой как агроволокно или плёнка, чтобы защитить рассаду от холода.

Укрывать рассаду на ночь, особенно в холодные ночи.

Поливать рассаду тёплой водой, чтобы помочь ей выдержать холод.

Удобрять рассаду, чтобы она была более здоровой и устойчивой к неблагоприятным погодным условиям.

Приобрести садовые устройства для обогрева на случай сильных заморозков.

Но что же делать, если рассада все-таки замёрзла?

Как спасти замёрзшую рассаду томатов?

При похолодании листья томатов меняют окраску — это сигнал, что рассаду нужно спасать. Если не принять срочных мер по спасению, растение погибнет. Если листья и стебли почернели, такие томаты спасти не удастся — их придётся удалить.

Чтобы не потерять пострадавшие от холода растения, можно использовать несколько способов спасения.

Сначала нужно осмотреть рассаду и удалить все сильно повреждённые холодом части, чтобы растение могло сосредоточить силы на восстановление здоровых тканей.

Затем для поддержки пострадавших от холода томатов нужно опрыскать их любым доступным стимулятором: «Эпином», «Цирконом» или аналогами. Это поможет растениям легче перенести стресс и быстрее восстановится.

Опытные огородники советуют дополнительно опрыскать замёрзшие томаты янтарной кислотой из расчёта четырёх таблеток на литр воды.

Через неделю растения желательно повторно опрыскать «Эпином» или «Цирконом».

Следующий шаг — поддержка корневой системы. Нужно, чтобы растения смогли получать питательные элементы. Томаты нужно пролить стимуляторами роста корневой системы: «Корневином», «Фитозонтом», «Атлетом», «Рибавом-Экстра» и другими. Также можно пролить рассаду раствором мочевины из расчёта 1 ст. л. препарата на 8 литров воды. Под каждое пострадавшее от холода растение нужно вылить 500 мл раствора.

После обработки растений стимуляторами грядки с ними нужно укрыть. Но важно не допустить такую серьёзную ошибку, как резкое согревание. Замёрзшие растения нужно согревать плавно, и не снимать укрытие, когда солнце активно греет. Если это сделать, повреждённые холодом листья не восстановятся.

Через 3-4 дня после опрыскивания томатов стимуляторами и корнеообразователями можно подкормить их любыми органическими удобрениями. Это могут быть удобрения на основе гуматов, которые являются природными стимуляторами роста растений.

Если на улице продолжают стоять холода, спасательные мероприятия лучше повторить.

Важно: не нужно пугаться, если у томатов замёрзли макушки. Повреждённую часть необходимо отрезать, захватив немного здоровой ткани. Растение не погибнет, а вместо одной макушки появятся два сильных побега. К слову, многие огородники специально прищипывают макушки у рассады томатов с двумя целями: получить два сильных пасынка и ускорить образование бутонов.

Помните, что замёрзшая рассада может быть более подвержена болезням и вредителям, поэтому следите за её состоянием и принимайте меры по защите от возможных проблем.

Как ранее писал Telegraf.news, чтобы успешно вырастить помидоры, необходимо заранее подготовить рассаду. Помимо регулярного полива и освещения, для эффективного роста рассады очень важны удобрения. Чтобы укрепить молодые растения и ускорить их рост, рекомендуется приготовить настой из… лавровых листьев. Это обеспечит рассаде толстые стебли и крепкие корни, что приведет к богатому урожаю томатов.

Поливайте рассаду помидоров настоем этой дешевой пряности. Он укрепит стебли и корни