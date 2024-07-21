Белорусов предупредили об официальных звонках и обходе квартир в июле и августе. О чем спросят и зачем?

Опубликовано: 21.07.2024 13:04 , Обновлено: 21.07.2024

В Институте социологии Национальной академии наук (НАН) Беларуси сообщили об опросах белорусов по телефону и при посещении квартир в июле и августе. Исследования проводят в Минске, областных центрах, отдельных райцентрах и сельских населенных пунктах страны.

Как рассказали в институте, по 26 июля продлится телефонный соцопрос “Мнение населения по актуальным вопросам жизни” (что за вопросы, не уточняется).

А по 8 августа 2024 года социологи будут ходить по квартирам, чтобы провести “мониторинг социально-экономической и политической ситуации” в Беларуси. Здесь привели больше подробностей.

Вот какие вопросы зададут:

первый блок - по духовно-нравственным ценностям и общественной жизни белорусов,

второй посвящен средствам массовой информации (СМИ),

третий - распределению обязанностей в семье.

В Институте социологии рассказали, что при посещении квартир у каждого интервьюера должен быть документ, подтверждающий личность, и удостоверение, которое позволяет проводить социологические опросы.

Ранее Telegraf.news рассказывал о результатах опроса жителей Польши. Исследовательская организация CBOS спросила у них, как оценивают ситуацию в стране. Выяснилось, что 45% респондентов недовольны развитием ситуации в Польше. И только 35% людей оценивают ее положительно.

У поляков спросили, как они оценивают ситуацию в стране. Сколько оказалось недовольных и оптимистов?

Также мы писали о результатах опроса, проведенном интернет-сервисом по поиску работы Rabota.by. У белорусов спросили, с какого возраста, на их взгляд, дети должны самостоятельно зарабатывать. Оказалось, большая часть респондентов поддерживает раннее начало трудовой деятельности.

Белорусы рассказали, с какого возраста хотят, чтобы дети начинали работать