МНС Беларуси повысило цены на 11 марок сигарет. А какой новый производитель табачных изделий появился?

Опубликовано: 26.07.2024 20:02 , Обновлено: 26.07.2024

Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси установило новые цены на сигареты в стране. Подорожали 11 марок. Интересно, что в перечне от МНС появился новый производитель, который заявил цены на сигареты, - "АЛИДИ-Вест".

Новая стоимость начнет действовать 1 августа. Цена сигарет с фильтром от гродненской табачной фабрики “Неман” не изменилась. Однако у производителя появились две новые марки сигарет - Dove Gold Medium Edition ( 3,7 рубля) и Dove Platinum Medium Edition ( 3,75 рубля).

Вот как подорожала продукция “Табак-инвест”:

“Корона слим” - 3,7 рубля (было 3,65, +5 копеек),

рубля (было 3,65, +5 копеек), Camel Blue и Camel Yellow - 6,1 рубля (раньше - 5,95, +15 копеек),

рубля (раньше - 5,95, +15 копеек), Camel Compact и Camel Compact Blue - 5,75 (было 5,6 рубля, +15 копеек),

(было 5,6 рубля, +15 копеек), Richmond Compact Special Blue - 5,65 рубля (было 5,5, тоже +15 копеек),

рубля (было 5,5, тоже +15 копеек), Sobranie Cater - 7,4 (было 7,2, на 20 копеек больше).

Изменились также цены на сигареты от “Сентони ПРО”:

Pall Mall Nano Aroma Red и Pall Mall Nano Aroma Brown - 5,7 рубля (было 5,5, +20 копеек),

рубля (было 5,5, +20 копеек), Camel Yellow и Camel Blue - 6,1 (было 5,95, +15 копеек),

(было 5,95, +15 копеек), Camel Compact и Camel Compact Blue - 5,75 рубля (раньше - 5,6, на 15 копеек больше),

рубля (раньше - 5,6, на 15 копеек больше), Richmond Compact Special Blue - 5,65 (было 5,5, +15 копеек),

(было 5,5, +15 копеек), Sobranie Caster - 7,4 рубля (раньше - 7,2, +20 копеек).

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На 20 копеек подорожали сигареты Dunhill Fine Cut Blue и Dunhill Fine Cut Gold (было 7,4 рубля, стало 7,6 ).

От “АЛИДИ-Вест” предложено две марки сигарет - Kent Crystal Red и Kent Crystal Exotic - по цене 5,8 рубля. Это иностранное общество с ограниченной ответственностью было зарегистрировано в Минске еще в 2011 году. А в марте 2024 года оно получило лицензию на производство в том числе табачных изделий.

[info_b]С подробным перечнем цен на разные марки сигарет можно ознакомиться в документе МНС на его сайте. [/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что главный врач Минского городского клинического онкологического центра, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Виктор Кондратович рассказал, что в стране планируют запретить электронные сигареты. Причина - неутешительная статистика онкологических заболеваний.

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