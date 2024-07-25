Эту задачу проваливает 90% людей. Сможете ли решить за 15 секунд?

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Опубликовано: 25.07.2024 17:27 , Обновлено: 25.07.2024

Решение математических головоломок - одно из лучших упражнений для работы мозга. Однако в поисках ответа в задачах любого рода стоит помнить, что многое зависит не только от умения быстро считать, но и от способности замечать детали. Сможете ли вы решить эту головоломку за 15 секунд? Как показывает практика, её проваливает практически 90% людей.

Головоломки в повседневной жизни — это не только увлекательный досуг, но и вызов собственному разуму. Некоторые задачи кажутся проще других. Но что, если первое впечатление обманчиво? На решение этой задачки у вас есть всего лишь 15 секунд. Попробуйте решить её и не ошибиться. Как показывает практика, дать правильный ответ сразу удаётся немногим. Готовы? Приступайте!

Ответ

Если вы готовы дать свой ответ, то можете кликнуть на кнопку ниже, чтобы сверить.

[scryt_b title=“Чтобы увидеть ответ, нажмите здесь”]

Ваш ответ 12? Тогда вы совершили ту же ошибку, что и многие до вас. Присмотритесь внимательнее к картинке. Заметили? Два ряда заканчиваются единицами без плюсов. Это означает, что в некоторых местах вы имеете дело с цифрами 11, а не 1. Это станет очевидным, если записать всю задачу в один ряд.

Таким образом она принимает следующий вид:

1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 + 1 × 0 + 1

Теперь несложно посчитать и понять, что правильным будет ответ 30.

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