От этой задачки начинает рябить в глазах. Сможете ли вы найти "повторяшки" за 10 секунд?

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Опубликовано: 17.07.2024 08:34 , Обновлено: 17.07.2024

Головоломки и задачки на восприимчивость - хорошая возможность не только потренировать глаза и ум, но и отвлечься от ежедневной рутины. Сможете ли вы пройти этот тест на восприимчивость за 15 секунд?

Что такое восприимчивость и зачем её тренировать?

Восприимчивость - это способность замечать детали, быстро и точно воспринимать элементы окружающей среды, замечать различия и изменения.

Те, у кого хорошо развито это качество, могут быстро заметить тонкие различия между объектами и малейшие изменения. Такой навык важен не только в повседневной жизни, но и в профессиональной работе, особенно в профессиях, требующих точности, таких как следователь, контролер качества, врач или программист.

Тренировать свою наблюдательность можно путём решения головоломок и задач. Например, таких, как эта. Они помогает развивать способность замечать детали. Также стоит играть в различные логические игры, например, судоку или кроссворды. Они также требуют концентрации и внимания к деталям и хорошо влияют на развитие восприимчивости.

Наблюдательные люди легко решают этот тест

На картинке изображены ряды заглавных букв «Q». Но среди них затерялась одна буква «О». Единственное отличие - отсутствие характерного хвостика как «Q» заметить непросто, ведь букв так много, что начинает рябить в глазах.

Для того чтобы понять, прошли ли вы этот тест, нужно вооружиться секундомером. На поиск отличающегося объекта нужно потратить не больше 15 секунд.

Если вам нужна подсказка, то… обратите особое внимание на правый верхний угол изображения. Теперь вы нашли букву «О»?

Ранее Telegraf.news писал о том, что пользователи Сети просто обожают визуальные и логические головоломки. Эта задачка с треугольниками в треугольнике, которая заядлых поттероманов может навести на отсылку к “дарам смерти” заставила попотеть уже не одного интернет-обывателя. Сколько здесь треугольников? Всякий, кто вглядится, назовёт цифру и, скорее всего, ошибётся. Удастся ли разгадать эту головоломку вам?

Эту задачку провалила бы даже Гермиона. Сколько треугольников на картинке?