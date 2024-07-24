Белорусские торговые сети снизили цены на сахар до 39%. Где выгодно купить?

Опубликовано: 24.07.2024 16:52 , Обновлено: 15.11.2024

Лето - это не только сезон отпусков, но и сбора ягод, а затем приготовления варенья. Торговые сети это понимают, поэтому решили порадовать белорусов скидками на сахар. Впрочем, не стоит забывать, что и чай пьют круглый год, куда сахар добавляют.

Так, для чаевников - отличные скидки на кусковой сахар в сервисе edostavka. Упаковка кускового сахара “Слуцкий” весом 500 г продается со скидкой 39% по цене 1,79 рубля. Сахар от этого же производителя, но весом в один кило стоит 3,15 рубля (скидка 38%).

В сети Green установили скидку на обычный, развесной сахар. Так, кило сахара “Цудоўная цукерня” до 30 июля в магазинах сети будет стоить 2,27 рубля. В интернет-магазине Green упаковка этого сахара стоит 2,69 рубля (то есть скидка - 15,6%).

Килограммовая упаковка слуцкого и городейского сахара в дискаунтере “Грошык” продается по цене 2,25 рубля (обычная цена на него - около 2,69 рубля).

«Коммунарка» объявила «горячие скидки» до 50% на шоколад и конфеты в июле. Где белорусам купить по акции?

В сети “Гиппо” продают по скидке еще больше сахара - пятикилограммовую упаковку городейского по цене 11,25 рубля (скидка 13%). С такой же скидкой - 13% - в “Гиппо” продают “Сахар желирующий Классик” (стоимость упаковки весом один кило - 3,89 рубля).

Ранее Telegraf.news сообщал, что кондитерская фабрика “Спартак” снизила цены на 50% и даже больше на свои товары. Так, среди прочего по выгодной цене в фирменных магазинах производителя можно купить молочный шоколад Za Spartak с дробленым фундуком (цена - 1,49 рубля). В компании предупредили, что количества товара, на который распространяется акция, ограничено.

«Спартак» объявил скидки 50%. Где белорусам можно купить плитку шоколада за 1,49 рубля?

К слову, до конца июля также в фирменных магазинах “Спартака” действуют скидки до 40% на более внушительный перечень продукции: конфеты, шоколад, печенье, вафли, батончики, нугу, карамель. К примеру, молочный шоколад с попкорном можно купить со скидкой 33%, а цену на горький с апельсином снизили на 30%.

«Спартак» объявил скидки до 40% на шоколад, конфеты, печенье и не только. Где белорусам выгодно закупиться?