"Белтелеком" вернул в ZALA два "популярных канала" и прекратил трансляцию российского патриотического

Опубликовано: 23.07.2024 13:42 , Обновлено: 23.07.2024

Оператор "Белтелеком" сообщил, что с 22 июля вернул в расширенные пакеты ZALA и не только два "популярных телеканала" и прекратил вещание одного российского федерального.

Как рассказали в “Белтелекоме”, на 68-й кнопке возобновили трансляцию канала “Усадьба-ТВ”. Вот в какие пакеты он входит:

расширенные и базовые пакеты ZALA IPTV,

базовый «Канапа ТВ» SMART ZALA,

расширенные и базовые пакеты эфирного телевидения ZALA.

На телеканале “Усадьба-ТВ” рассказывают о жизни за городом. Показывают программы о садоводстве, огородничестве, строительстве и обустройстве дома, ландшафтном дизайне, комфорте загородного дома.

«Белтелеком» прекратил вещание одного телеканала в Беларуси

Также “Белтелеком” вернул трансляцию телеканала “Феникс плюс кино”, который можно будет смотреть на 170-й кнопке. Вот в какие пакеты его включили:

дополнительный «Семейный HD»,

расширенный пакет «ZALA: все включено HD» ZALA IPTV,

дополнительный пакет «Семейный HD» SMART ZALA.

На этом канале показывают фильмы и сериалы разных жанров: боевики, детективы, мелодрамы, исторические. “Феникс плюс кино” рассчитан на семейную аудиторию.

«Белтелеком» запустил вещание телеканала со «сладкими девочками». На какой кнопке?

А вот трансляцию российского федерального общественно-патриотического телеканала “Звезда” в эфирном телевидении ZALA прекратили. Этот телеканал курирует Министерство обороны России, в основном там показывают информационные и аналитические передачи по темам культуры, науки, истории, спорта, познавательные программы, военные новости и не только.

Ранее Telegraf.news писал, что “Белтелеком” с 1 июля прекратил вещание еще одного телеканала в Беларуси. Причина - окончание срока действия разрешения на трансляцию. Это развлекательный канал для женской аудитории.

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