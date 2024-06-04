"Трипофобы, привет" - В TikTok показали редкое явление на одной из ягод клубники. Что это было?

🎥 Видео

Опубликовано: 04.06.2024 17:20 , Обновлено: 04.06.2024

Одна из пользовательниц популярной соцсети поделилась видеороликом, в котором продемонстрировала необычную на вид клубнику. Ягода буквально покрылась своеобразной зелёной "шубой" чем удивила многих комментаторов.

“Первый раз вижу такое чудо!”, - восхитились в комментариях.

“Как так? Ну знаю что там есть семена, но что бы проросли впервые вижу”, - удивилась одна из пользовательниц соцсети.

“Я тоже такое видела, но только 2-3листика на ягодке”, - вспомнила одна из девушек.

“Ощущаю тревожность, но не могу отвести взгляд”, - написал кто-то, на что другой комментатор заметил: “Трипофобы, привет”

Некоторые комментаторы предположили, что так ягода себя повела из-за “обработки химией”, но автор видеоролика заверила, что не окропляла клубнику никакими средствами. По её словам, подобное явление наблюдалось и ранее. Многие идентифицировали по такому поведению сорт “Мальвина”, а кто-то пустился сочинять шутки.

“Клубника - Бородач”, “Клубника в шубе”, “Махровая ягода”, “Клубника, которая не слышала про шугаринг”, - выдали свои варианты шуток комментаторы.

[info_b]Показанное на видео явление - ничто иное, как прорастание семян клубники в плодовом теле. Этот феномен называют филлодией либо вивипарией. Причин подобного явления может быть несколько. Ягода может повести себя так после заморозков либо из-за принесённой цикадами инфекции.[/info_b]