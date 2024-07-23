Сколько восьмёрок на этом изображении? Только самые внимательные пройдут этот тест за 10 секунд

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Опубликовано: 23.07.2024 11:25 , Обновлено: 23.07.2024

Современный ритм жизни часто требует от человека не только умения сосредотачиваться и решать задачи, но ещё и делать это в сжатые сроки. Определённо решить эту задачу под силу каждому, но когда дело имеет ограничение по времени, задача осложняется многократно. Тест считается пройденным на отлично, если вы найдёте и сосчитаете все цифры 8 на этой картинке за 10 секунд.

Найти расслабляющее, но бодрящее занятия, чтобы сделать умственный перерыв от напряженной работы, может быть сложно. Одним из самых быстрых, но эффективных способов является решение головоломок.

Это задание требует от вас интенсивной концентрации и мобилизации, ведь вам нужно найти и сосчитать отличающиеся объекты за короткий срок. Итак, установите таймер и приготовьтесь отыскать спрятанные в этом массиве букв B цифры 8.

Многие не справляются даже за 20 секунд. А как быстро получится у вас?

Ответ

К моменту, когда вы дойдёте до кнопки с ответом, вам уже наверняка будет известно, сколько восьмёрок на этом изображении. Проверьте, всё ли сошлось и не пропустили ли чего-то.

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Кто-то мог сходу назвать восемь восьмёрок и ошибиться. На самом деле на этом изображении их 9.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что головоломки и задачки на восприимчивость — хорошая возможность не только потренировать глаза и ум, но и отвлечься от ежедневной рутины. Сможете ли вы пройти этот тест на восприимчивость за 15 секунд?

От этой задачки начинает рябить в глазах. Сможете ли вы найти «повторяшки» за 10 секунд?