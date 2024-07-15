Эти семерки кружат голову многим взрослым. Сможете ли вы решить простую задачку для младшеклассников?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 15.07.2024 15:27 , Обновлено: 15.07.2024

Эта головоломка с шестью семерками должна быть легкой для большинства пользователей интернета. Однако находится немало взрослых, которые дают неправильный ответ. Проверьте, удастся ли вам правильно решить математическую задачку для младших классов.

Внимательно посмотрите на задачу:

7 + 7 ÷ 7 + 7 × 7 - 7 = ?

Вам всего лишь нужно вспомнить простейшие правила математики и понять, с чего начать.

Подсказка

Самая большая проблема с такими головоломками - незнание порядка математических операций, хотя это элементарные знания.

Поэтому нужно запомнить, что мы начинаем с операций в скобках, затем выполняем деление или умножение, и, наконец, сложение или вычитание. Когда у вас есть две эквивалентные операции, нужно выполнять их слева направо.

Правильный ответ

[scryt_b title=“Чтобы увидеть решение, нажмите здесь”]

Следуя порядку действий, глядя слева, нам нужно выполнить умножение и деление.

7 : 7=1;

7 х 7=49;

Тогда задача будет выглядеть так: 7 + 1 + 49 - 7.

7+1=8;

8+49=57;

57-7=50.

. Это значит, что единственный правильный результат этой математической головоломки для четвертого класса начальной школы - 50.

[/scryt_b]

А вам удалось вычислить правильно?

Ранее Telegraf.news предлагал найти логику в простой цепочке чисел и дать правильный ответ.

Математика пошла не по плану! Найдёте логику в этой цепочке чисел?