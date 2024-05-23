Приправа по цене автомобиля. В магазинах Минска нашли специи, килограмм которых стоит 52 тысячи рублей

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Опубликовано: 23.05.2024 19:34 , Обновлено: 25.04.2025

В одном из столичных магазинов жительница Минска обнаружила редкие специи, за пакетик которых просят 6,24 рубля. И это даже не за грамм! Вес одной пачки составляет 0,12 грамма — так сказано на ценнике. Чуть ниже надпись гласит, что за килограмм такой приправы придётся отдать 52 тысячи белорусских рублей.

Речь идёт о шафране. Если в прошлом году цена такого пакетика составляла 4,39 рубля, то сегодня в столичных магазинах его продают уже по 6,24 рубля. Нехитрым подсчётом получаем, что за год цена приправы выросла ровно на 15,500 рублей. Если верить этикетке, внутри — 100% натуральный продукт из Ирана, сообщил Интернет-портал Onliner.

Такая цена обусловлена крайне затратным производством. Для цветков посевного крокуса (ботаническое название пряности) требуются особые природные условия. Так, растению нужна высокая влажность во время вегетации и засушливая жара в период цветения. Именно поэтому шафран выращивают в промышленных масштабах далеко не во всех странах мира. Основными поставщиками являются:

Иран;

Испания;

Афганистан;

Пакистан;

Индия;

Марокко;

Италия.

Крокус, оранжевые рыльца которого и являются шафраном

Интересно, что из-за дороговизны шафран часто подделывают, используя при этом растения, которые очень на него похожи. Так, приправу делают из бархатцев, свёклы или шелковых нитей, а имитацию молотого шафрана — из куркумы, муки, и даже талька.

Кстати, в белорусских онлайн-магазинах мы приправу не нашли. А вот на маркетплейсах её можно купить по разным ценам — всё зависит от страны-производителя и веса упаковки. Использовать экзотические специи можно для блюд из риса и рыбы, супов, соусов, сладостей и выпечки.

Ранее Telegraf.news писал, что в продуктовых магазинах Беларуси появился необычный продукт из Китая и Кореи. За маленькую пачку весом в 4 грамма просят почти четыре рубля. Выходит, за целый килограмм придётся отдать почти 1000 рублей?..

В белорусских магазинах появился продукт почти по 1000 рублей за кг. За что такие деньги?