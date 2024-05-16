Что делать с растениями после майских заморозков? Эксперт рассказал, каких ошибок следует избегать

🎥 Видео

Опубликовано: 16.05.2024 17:32 , Обновлено: 16.05.2024

Многие белорусы столкнулись с неожиданными заморозками в середине мая и не смогли уберечь от капризов погоды свои растения. Профессиональный садовник рассказал, что нужно делать с замёрзшими растениями и каких ошибок следует избегать.

По мнению садовника Стаса Ерёменко, ни в коем случае не стоит обрабатывать мёрзлые растения никакими стимуляторами и удобрениями. Эти средства стимулируют рост и развитие растений. Но находящимся в стрессе растениям это не поможет, а скорее, ещё больше угнетёт их иммунитет и ослабит.

Эксперт рекомендует не вмешиваться в процесс и оставить растения в том виде, каков есть.

“Растения вашей климатической зоны оклемаются и листья отрастут. А экзотика либо погибнет, либо восстановится. Всё зависит от вида экзотического растения. Декоративное цветение и плодоношение на одних растениях будет, на других - нет, и это норма”, - рассказали эксперт в своём блоге в Instagram.

Автор видеоролика посоветовал “выдохнуть” и набраться терпения.

Ранее Telegraf.news писал о том, как житель деревни Шишчицы в Слуцком районе спасал огород от заморозков ночным дежурством и кострами. Что из этого получилось?

«Всё в кострах и дыму» — Белорусы показали в TikTok, как спасали огород от заморозков. Помогло?