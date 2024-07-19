Эти вопросы остановили участников "Кто хочет стать миллионером?". А вы смогли бы обойти "нуллионеров"?
За всю историю популярной телевикторины «Кто хочет стать миллионером?», которой в прошлом году исполнилось 25 лет, более 240 участникам удалось добраться до заветного 15-го вопроса и получить почётное звание и миллион в придачу.
Однако, было в общей сложности больше сотни участников, кто оказался в крайне неловкой ситуации – пройдя минимум два отборочных этапа и оказавшись перед ведущим в кресле потенциального миллионера, они не смогли ответить даже на самый первый вопрос. С кем-то сыграло злую шутку чрезмерное волнение, кто-то стал жертвой собственной невнимательности. Как бы то ни было, из студии они ушли с пустыми руками и упустили свой шанс заработать миллион исключительно своим интеллектом.
Проверьте себя – смогли бы вы преодолеть самый первый этап викторины или пополнили бы ряды “нуллионеров”?
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