Эти вопросы остановили участников "Кто хочет стать миллионером?". А вы смогли бы обойти "нуллионеров"?

Тест

Опубликовано: 19.07.2024 07:26 , Обновлено: 19.07.2024

За всю историю популярной телевикторины «Кто хочет стать миллионером?», которой в прошлом году исполнилось 25 лет, более 240 участникам удалось добраться до заветного 15-го вопроса и получить почётное звание и миллион в придачу.

Однако, было в общей сложности больше сотни участников, кто оказался в крайне неловкой ситуации – пройдя минимум два отборочных этапа и оказавшись перед ведущим в кресле потенциального миллионера, они не смогли ответить даже на самый первый вопрос. С кем-то сыграло злую шутку чрезмерное волнение, кто-то стал жертвой собственной невнимательности. Как бы то ни было, из студии они ушли с пустыми руками и упустили свой шанс заработать миллион исключительно своим интеллектом.

Проверьте себя – смогли бы вы преодолеть самый первый этап викторины или пополнили бы ряды “нуллионеров”?

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