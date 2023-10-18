Эта функция скрыта во многих окнах. Как перевести их в "зимний режим"?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 18.10.2023 10:56 , Обновлено: 05.09.2024

С приходом холодов каждый из нас должен позаботиться о максимальном тепле и уюте в доме. И во многом температура воздуха в комнатах зависит от герметичности оконной системы. Однако, некоторые люди не знают о том, что в большинстве окон есть функция, которая позволяет снизить потери тепла и добиться наилучшей эффективности отопления.

Во многих моделях пластиковых окон можно регулировать давление уплотнителя. Поэтому окна “в зимнем положении” будут препятствовать проникновению холода на улицу. В свою очередь “летнее положение”, напротив, обеспечит активную циркуляцию воздуха.

Кроме того, есть еще “стандартный” режим, когда створка имеет среднее положение прижима, что является оптимальным для уплотнительного материала. Оконная система способна эффективно работать как зимой, так и летом.

[info_b] К слову, некоторые утверждают, что никаких “зимних” и “летних” режимов нет, а оконную створку “нельзя прижимать слишком плотно”, потому что так “окно быстрее выйдет из строя”.

Однако другие эксперты, наоборот, советуют зимой усилить прижатие створки и уменьшить щель между ней и рамой, чтобы не дать холодному воздуху проникать в комнату. [/info_b]

Прижмите листок бумаги

Но перед тем, как заниматься регулировкой, сначала стоит проверить, как плотно прилегает оконная створка к раме. Это можно сделать с помощью простого листа бумаги.

Откройте окно, вставьте листок и закройте окно. Если вы легко можете вытащить бумагу, то, значит, щель есть — это так называемый “летний” режим. Если листок вытащить сложно, значит ничего осенью и зимой менять не нужно.

Меняем режим на “зимний”

Как же все таки перевести окно в “зимний” режим? Вообще, все зависит от модели вашего окна, у каждого свой механизм.

За положение прижима отвечают эксцентрики, они могут быть овальными, а также круглыми (под шестигранный ключ). По ним также можно понять, в каком режиме находится окно. В этом вам поможет картинка ниже (однако у кого-то может быть наоборот, так что все-таки проверьте бумагой).

Фото: etalonokon.ru

[info_b]Важно! Эксцентриков может быть несколько.[/info_b]

В реальности механизм может выглядеть следующим образом.

Так, на первой картинке на эксцентрике есть отметка. Во многих окнах осенью и зимой нужно, чтобы она “смотрела” внутрь комнаты (у кого-то наоборот, помните про бумагу). Для этого понадобится шестигранник.

[link href=“https://www.tiktok.com/@awaken_builder?refer=embed” title=“@awaken_builder” target=“_blank” rel=“noopener”] @awaken_builder [/link] переводим окна на зимний режим [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0?refer=embed” title=“окна” target=“_blank” rel=“noopener”] #окна [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0?refer=embed” title=“зима” target=“_blank” rel=“noopener”] #зима [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“стройка” target=“_blank” rel=“noopener”] #стройка [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC?refer=embed” title=“зимнийрежим” target=“_blank” rel=“noopener”] #зимнийрежим [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%BE%D0%BC?refer=embed” title=“дом” target=“_blank” rel=“noopener”] #дом [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7047101706676882178?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - РазбудиВСебеСтроителя” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - РазбудиВСебеСтроителя [/link]

На второй картинке перевернуть механизм можно с помощью гаечного ключа (или плоскогубцев).

В третьем случае поможет отвертка.

[link href=“https://www.tiktok.com/@vitaly_dom_remonta?refer=embed” title=“@vitaly_dom_remonta” target=“_blank” rel=“noopener”] @vitaly_dom_remonta [/link]ЧТО ДУМАЕТЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7063757297209985793?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - vitalygordeev” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - vitalygordeev [/link]

Если у вас другой тип механизма, попробуйте поискать ролики про “зимний” режим в Интернете, например, на Youtube или в TikTok.

Весной, когда вы захотите вернуться в летний режим, сделайте это еще раз, повернув винт в противоположном направлении (влево).

Ранее Телеграф писал еще об одной полезной функции в окнах.

Эта функция есть почти во всех окнах. Вот почему полезна особенно осенью