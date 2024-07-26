До 8500 рублей. Белагропромбанк опубликовал почти 300 вакансий. Какую работу и зарплаты предложил белорусам?

Опубликовано: 26.07.2024 22:27 , Обновлено: 26.07.2024

Белагропромбанк разместил на портале государственной службы занятости 296 вакансий. Посмотрели, каких специалистов ищет организация и кому пообещали зарплату до 8500 рублей (как правило, указывают суммы до вычета налогов).

Так, банку требуется главный экономист в департамент методологии бухгалтерского учета и налогообложения. От соискателя требуется высшее образование и опыт работы от пяти лет. Пообещали платить от 1950 до 3900 рублей ежемесячно. Работать нужно будет на полную ставку на проспекте Жукова, 3 в Минске.

Белагропромбанк также опубликовал вакансию начальника отдела по работе с проблемной задолженностью региональной дирекции в Бресте. Требования те же, что и к главному экономисту: высшее образование и опыт работы от пяти лет. Зарплата для начальника - 2550 – 5100 рублей.

На 0,25 ставки банку требуется водитель автомобиля четвертого разряда в Барановичи Брестской области. От соискателя требуется профессионально-техническое образование и опыт работы от трех лет. Пообещали зарплату размером 190 - 380 рублей и доплату за совмещение профессий.

Зарплата — до 9100 рублей. Белорусам предложили 5 вакантных мест инженера-программиста. Какие требования?

А вот начальнику управления развития экосистемы Белагропромбанк готов платить зарплату от 4040 до 8080 рублей. От претендента на должность требуется высшее образование и опыт работы от пяти лет. Работать нужно будет на полную ставку в Минске.

В Витебск банку нужен главный специалист по технической укрепленности объектов отдела безопасности и защиты информации. Пообещали платить зарплату от 1410 до 2820 рублей. Требования к кандидату “стандартные”: высшее образование и опыт работы от пяти лет. Режим работы односменный.

Кроме того, Белагропромбанк опубликовал вакансию заместителя директора департамента экспертизы проектов на зарплату 3460 – 6920 рублей. Работать нужно будет на проспекте Жукова, 3 в Минске, а из требований указали только высшее образование.

Кровельщику — до 6 тыс., электрогазосварщику — до 7 тыс. рублей. Нашли вакансии для белорусов без высшего образования

А вот заместителю директора департамента развития розничных продуктов тоже в Минске готовы платить от 4280 до 8560 рублей ежемесячно. Потенциальный сотрудник должен быть с высшим образованием и опытом работы от пяти лет. Режим работы у заместителя директора департамента односменный.

В Бресте Белагропромбанку нужен главный юрисконсульт. Зарплата для него - 1470 – 2940 рублей. Работа на полную ставку.

«Какая зарплата?» — Глава Минлесхоза спросил про доходы на Жлобинском предприятии. Кто получает до 7,5 тыс. рублей?

И еще одна вакансия от этого банка - менеджер в управление координации правового сопровождения юридического департамента в Минске. Требования - “вышка” и опыт работы от пяти лет. Готовы платить от 2410 до 4820 рублей каждый месяц.

[info_b]И это не все вакансии Белагропромбанка. Полный список - на портале государственной службы занятости. [/info_b]

Ранее Telegraf.news пояснял, в каком случае белорусы могут получить от работодателя больше денег после увольнения. Разобрали кейс на примере сотрудника агропромышленного комплекса в Брагинском районе Гомельской области. Наниматель не рассчитался с ним по зарплате в день увольнения.

Когда белорусы могут получить от работодателя после увольнения больше денег? В ФПБ назвали условие