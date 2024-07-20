ГАИ привлекла ОМОН и квадрокоптеры в одной из областей Беларуси. Кто цель рейдов?

Опубликовано: 20.07.2024 13:16 , Обновлено: 21.07.2024

Брестская Госавтоинспекция совместно с сотрудниками ОМОН УВД Брестского облисполкома приступила к рейдовым мероприятиям на дорогах в своём регионе. Нарушителей ПДД выявляют в том числе и с помощью БПЛА (беспилотного летательного аппарата).

Как сообщили в УВД Брестского облисполкома, целью рейдовых мероприятий на загородных трасах является предупреждение нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения.

“С помощью квадрокоптера, автоматически захватывающего цель, можно неотрывно наблюдать за конкретной машиной на расстоянии в несколько километров. Видео, в том числе, помогает разрешать возможные конфликтные ситуации. Если нарушитель не согласен с решением ему предлагают посмотреть запись”, - объяснили необходимость применения БПЛА в Госавтоинспекции Бреста.

Ведомство уже отчиталось о проведении подобных мероприятий на автодороге Р-83 «Брест – Каменец – Национальный парк “Беловежская пуща». Именно на таких автодорогах, по данным ГАИ, чаще всего совершаются «лобовые» столкновения.

Сотрудники ГАИ проводили профилактические беседы с водителями о соблюдении ПДД на дорогах и раздавали памятки.

Водители, нарушившие правила обгона либо выехавшие на полосу встречного движения, когда по ПДД это запрещено, привлекались к ответственности в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин (от 80 до 400 белорусских рублей).

Также за такие нарушения предусмотрена санкция в виде лишения прав сроком до 1 года, напомнили в ГАИ.

Сама же акция продлится вплоть до 22 июля.

Напомним, что рейды ГАИ с применением квадрокоптеров в Беларуси практикуются регулярно. Такие мероприятия часто проходят не только в Минской области, но в других регионах страны.

В ГАИ показали, за чем следят с помощью квадрокоптеров. Кто из белорусов попался?