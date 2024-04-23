"Бардачок от КАМАЗа сбежал" - В Сети завирусилось видео с самым маленьким автомобилем в мире

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Опубликовано: 23.04.2024 13:19 , Обновлено: 23.04.2024

В TikTok видео с самым маленьким автомобилем собирает десятки тысяч просмотров, а обыватели, увидев такую диковинку, не могут сдержать улыбок и достают телефоны, чтобы запечатлеть передвижение этого забавного транспортного средства.

“Можно и в лифт с такой! И парковка не надо. И в пробке просочится без проблем”, — отмечают преимущества рекордно маленького авто пользователи.

“Дальнобойщик на фуре потерял брелок”, — пошутил кто-то.

“Бардачок от КАМАЗа сбежал”, — вторил шуткам ещё один пользователь.

Peel-P50 официально признан самым маленьким автомобилем в мире. Эту модель сконструировали в далёком 1962 году в Ирландском море, на острове Мэн, в городке Пил (Peel).

Маленький одноместный автомобиль “для одного взрослого с покупками” имел трёхступенчатую коробку передач, одну дверцу, одну фару, один стеклоочиститель и не имел ни спидометра, ни заднего хода.

Длина Peel-P50 составляла всего лишь 1,35 м, ширина – 0,99 м, а высота – 1,17 м. Весила машинка с человека — 59 кг. Автомобиль выпускался в трёх цветах (синем, красном и белом), был оснащён двигателем от немецкого мопеда DKW и мог разогнаться 61 км/ч.

Однако, несмотря на свою смешную стоимость (199 фунтов стерлингов) и мобильность, Peel-P50 не смог покорить покупателей. Спустя два года компания Peel Engineering Company прекратила выпуск этой модели автомобиля.

На свет к тому моменту успело выйти только 47 машин. До наших дней и вовсе дошло только около 20 оригинальных Peel-P50.

Peel-P50 — первоначальный прототип 1962 года с одним колесом спереди

Интерес к Peel-P50 вернулся в 21 веке. В 2010 году производство машинки возобновили в британском городке Саттон-ин-Ашфилд. Теперь Peel-P50 выпускается не только в оригинальном виде, но и в варианте электромобиля.