"Сила мамы активирована" — Женщина спасла ребенка, упавшего в люк. Чем впечатлила десятки тысяч людей?

🎥 Видео

Опубликовано: 06.02.2024 11:01 , Обновлено: 06.02.2024

В Сети появилось видео на котором видно, как маленький ребенок наступает на люк, а затем мгновенно проваливается в него. То, что сделала, вероятно, его мама, впечатлило многих пользователей Twitter.

Женщина оставила коляску, с которой шла, и бросилась на помощь упавшему ребенку. Она подняла тяжелый люк, как будто он ничего не весит и отбросила его в сторону.

К счастью, ребенка помогли достать и прохожие. Все ли с ним в порядке, неизвестно.

Ролик набрал почти 2 млн просмотров и 40 тыс. лайков и тысячу комментариев: