"Сила мамы активирована" — Женщина спасла ребенка, упавшего в люк. Чем впечатлила десятки тысяч людей?
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В Сети появилось видео на котором видно, как маленький ребенок наступает на люк, а затем мгновенно проваливается в него. То, что сделала, вероятно, его мама, впечатлило многих пользователей Twitter.
Женщина оставила коляску, с которой шла, и бросилась на помощь упавшему ребенку. Она подняла тяжелый люк, как будто он ничего не весит и отбросила его в сторону.
К счастью, ребенка помогли достать и прохожие. Все ли с ним в порядке, неизвестно.
Ролик набрал почти 2 млн просмотров и 40 тыс. лайков и тысячу комментариев:
- “Сила мамы активирована. Крышки канализационных люков тяжелые”;
- “Женщина проявляет больше силы, чем обычно, когда ее дети в беде. Она бросила крышку, как тарелку”;
- “Она подняла крышку люка и бросила ее. Никогда не стоит недооценивать силу мамы-медведицы, когда ее детеныш в опасности”.
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