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"Сила мамы активирована" — Женщина спасла ребенка, упавшего в люк. Чем впечатлила десятки тысяч людей?

"Сила мамы активирована" — Женщина спасла ребенка, упавшего в люк. Чем впечатлила десятки тысяч людей?
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🎥 Видео

В Сети появилось видео на котором видно, как маленький ребенок наступает на люк, а затем мгновенно проваливается в него. То, что сделала, вероятно, его мама, впечатлило многих пользователей Twitter.

Женщина оставила коляску, с которой шла, и бросилась на помощь упавшему ребенку. Она подняла тяжелый люк, как будто он ничего не весит и отбросила его в сторону.

К счастью, ребенка помогли достать и прохожие. Все ли с ним в порядке, неизвестно.

Ролик набрал почти 2 млн просмотров и 40 тыс. лайков и тысячу комментариев:

  • “Сила мамы активирована. Крышки канализационных люков тяжелые”;
  • “Женщина проявляет больше силы, чем обычно, когда ее дети в беде. Она бросила крышку, как тарелку”;
  • “Она подняла крышку люка и бросила ее. Никогда не стоит недооценивать силу мамы-медведицы, когда ее детеныш в опасности”.
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