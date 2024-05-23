Эти 6 опасных болезней угрожают перцам. Сделайте так, чтобы уберечь урожай

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Опубликовано: 23.05.2024 09:52 , Обновлено: 08.08.2024

Сладкий и острый перец — популярная культура у огородников. Но он подвержен различным грибковым, бактериальным и вирусным заболеваниям. Если не бороться с ними, можно потерять весь урожай.

Фитофтороз

Это одно из самых распространённых заболеваний огородных культур, поражающее листья, стебли и плоды растений. На них появляются бурые пятна, которые со временем увеличиваются в размерах. При сильном поражении растение погибает. О том, как бороться с фитофторозом, мы уже рассказывали с статье о томатах.

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Чёрная ножка

Возбудитель — грибок рода Phytophthora, Fusarium, Rhizoctonia. Заболевание развивается при избыточном поливе и резких колебаниях температуры. Стебель растения темнеет, становится мягким, гниёт. Рассада полегает и погибает. Источниками чёрной ножки являются заражённые грибком семена и больные растения.

Как бороться с чёрной ножкой

Сильно поражённые чёрной ножкой растения нельзя вылечить, и борьба с заболеванием сводится к профилактическим мерам. Необходимо обеззараживать семена перед посадкой, выбирать сорта, устойчивые к возбудителю заболевания, соблюдать севооборот и не переливать растения.

Если заболевание удалось обнаружить на ранней стадии, можно попробовать вылечить перец, используя фунгицидные препараты системного действия: «Фитоспорин», «Превикур», «Триходермин», «Барьер», «Фундазол».

Вершинная гниль

Причины развития заболевания — нерегулярный полив в сочетании с высокой температурой воздуха, недостаток кальция и переизбыток азота, нерегулярный полив. Корневая система растения из-за недостатка питания начинает забирать полезные вещества из плодов. Вначале на вершине плода образуется водянистое пятно, которое быстро темнеет и становится сухим.

Поражённые вершинной гнилью плоды загнивают. Их нельзя употреблять в пищу и использовать как семенной материал.

Вершинная гниль — незаразное заболевание. Поражённое им растение не заразит остальные.

Как бороться с вершинной гнилью

Для борьбы с вершинной гнилью необходимо соблюдать следующие правила:

При посадке рассады в грунт нужно добавлять удобрения, содержащие кальций. Это может быть доломитовая мука, мел, гипс или другие минеральные добавки. Наладить правильный полив растений, особенно в период плодоношения. Пересыхание почвы способствует развитию болезни. Заболевшие растения нужно опрыскивать раствором кальциевой селитры из расчёта 20 г на 10 л воды или раствором древесной золы (100 г на 1 л). Обработка проводится еженедельно до тех пор, пока признаки заболевания не исчезнут. Сильно поражённые вершинной гнилью перцы нужно обработать фунгицидами, такими как «Фитоспорин», «Фитомицин», «Анти Вершинка», «Топаз». Необходимо сразу же удалять поражённые плоды и листья.

Антракноз

Антракноз — это грибковая инфекция, которая поражает большинство овощных растений и наносит огромный ущерб урожаю, если её не лечить. Развитию заболевания способствует повышенная влажность в сочетании с высокой температурой воздуха и недостаток в почве фосфора и кальция. Сначала листья покрываются коричневыми пятнами, которые постепенно разрастаются, сливаются и углубляются. Они создают препятствия для сокодвижения и поступления питательных веществ.

Как бороться с антракнозом перцев

Борьба включает профилактические меры (обеззараживание семян перед посадкой, правильный севооборот, выбор сортов, устойчивых к заболеванию) и обработку растений хлорокисью меди (40 г на 10 л воды), бордоской жидкостью и серосодержащими препаратами.

Серая гниль

Возбудитель — гриб Botrytis cinerea. Поражает все надземные части растения. Первые признаки заболевания проявляются в виде серых пятен на листьях, которые постепенно увеличиваются в размерах. Плоды покрываются плесенью, становятся мягкими и гниют. Развивается при повышенной влажности воздуха и почвы, слишком густой посадке растений, избытке азотных удобрений.

Как бороться с серой гнилью

Для предотвращения развития серой гнили необходимо удалять растительные остатки, соблюдать севооборот, вовремя прореживать посадки. Поражённые серой гнилью растения необходимо обработать любым системным фунгицидом, такими как «Топсин М», «Акробат МЦ», «Браво».

Вертициллезное увядание

Возбудитель — почвенный грибок из рода Verticillium. Заболевание распространяется через почву, а также с семенами больных растений. Первые признаки поражения — хлороз (пожелтение) жилок листьев, увядание отдельных ветвей.

Заболевание очень сложно поддаётся лечению и может уничтожить практически весь урожай.

Как бороться с вертициллезным увяданием перца

Обработка поражённых растений медьсодержащими препаратами, бордоской жидкостью и фунгицидами («Фитоспорин-М», «Квадрис»), обязательное удаление повреждённых частей растения.

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