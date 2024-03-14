Под Быховом перевернулась автоцистерна со сжиженным газом. Появилось видео с места события

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Днем, 14 марта, около деревни Дуброва в Быховском районе перевернулась автоцистерна перевозившая пропан.

Автоцистерна, перевозившая 20 тонн сжиженного пропана, опрокинулась в кювет и врезалась в дерево. Водитель смог покинуть автомобиль до прибытия сотрудников МЧС.

“Спасатели изолировали место возможной утечки газа и оградили место ДТП. Сегодня грузоперевозчик планирует перекачать пропан в другую автоцистерну. Спасатели проследят за тем, чтобы это было сделано безопасно, а затем поставят грузовик на колеса”, — сообщили в телеграм-канале МЧС Беларуси.