Только 1% людей могут найти ошибку. Что не так с этим изображением?

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Опубликовано: 11.07.2024 11:05 , Обновлено: 11.07.2024

Современный ритм жизни и информационный шум часто становятся причинной рассеянности и потери концентрации. Именно поэтому визуальные загадки в Сети так популярны среди пользователей. Простые головоломки часто помогают сосредоточиться и простимулировать серое вещество. Эта картинка-головоломка, завирусившаяся в TikТok, заставила вспотеть тысячи пользователей. Что с ней не так с этим изображением и в чём ошибка? Только единицы находят правильный ответ.

Простая на первый взгляд картинка с людьми на автобусной остановке разделила пользователей соцсети на несколько лагерей в поисках правильного ответа. Однако ошибка только одна. Сможете ли вы найти её? Эту маленькую деталь по статистике замечает только 1% людей.

Задача - найти ошибку на изображении

Итак, пришло время решить еще одну головоломку. Её на платформе TikTok предложил разгадать пользователь под ником hecticnick. На первый люди на автобусной остановке ничем не смущают и кажется, что всё хорошо.Но это только на первый взгляд. На самом деле, одна деталь делает иллюстрацию не совсем корректной.

Итак, присмотритесь повнимательнее. Что здесь не так?

Фото: TikTok hecticnick

Ответ

Если вы готовы озвучить свой ответ либо так и не нашли ошибки, то можете посмотреть ниже.

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Ваше внимание должно быть обращено на даму в красном платье . В отличие от остальных, у неё нет зонтика, хотя человек, стоящий позади неё создаёт впечатление, что она стоит под одним из них.

Но это не все. Под ней нет лужи. Это является ещё одной несуразицей этой картинки. Все стоящие люди с зонтами стоят в воде, а женщина без укрытия не пострадала. Это определенно деталь, на которую мало кто обращает внимание.

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Ранее Telegraf.news предлагал проверить наблюдательность, решив ещё одну загадку. Сможете ли вы заметить спрятавшегося на картинке кота?

Задача с поиском кота вышла на новый уровень. Сможете увидеть его на картинке?