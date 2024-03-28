Яйца по-шотландски. Этот рецепт удивит гостей на Пасху
Пасха, конечно же, всегда подразумевает наличие блюд из яиц в самых разных формах. Яйцо вкрутую, яйца в майонезе, овощной салат с яйцом. Привнести разнообразие в традиционное пасхальное меню может быть непростой задачей. Но мы нашли для вас особенный рецепт.
Яйца в панировке по-шотландски, как вы наверняка догадались, не имеют отношения к нашей традиционной Пасхе. Тем не менее это вовсе не означает, что вы не можете его приготовить к праздничному столу. Этот рецепт имеет все шансы закрепиться в вашем меню.
Что из себя представляет яйцо по-шотландски? Это не что иное, как яйцо, сваренное вкрутую (или всмятку), а затем обжаренное до хрустящей корочке из панировочных сухарей и мясного фарша. Интересно, что это блюдо можно подавать как теплым, так и холодным.
Что нужно для приготовления яиц по-шотландски?
- 4 яйца для блюда и 2 яйца для панировки
- фарш (по 0,5 кг свинины и говядины)
- соль перец
- панировочные сухари
- мука
Как приготовить яйца по этому рецепту?
- Сварите яйца вкрутую в обычной кастрюле, а когда они остынут, очистите от скорлупы. Вы можете приготовить яйца и всмятку, если вам нравится жидкий желток.
- Фарш посолите и поперчите, затем разделите его на 4 равные части. Сформируйте из фарша плоские котлеты, поместите в них вареные яйца и слепите шарики.
- Запанируйте яично-мясные шарики. Для начала обваляйте их в муке, затем обмакните во взбитое яйцо. После обваляйте в сухарях.
- Обжарьте шарики во фритюре с маслом, или жиром – около 8 минут с каждой стороны.
Быстрые, простые и сытные яйца по-шотландски готовы. Это блюдо может стать настоящим пасхальным хитом в на вашем столе.
Приятного аппетита!
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