Эти болезни могут уничтожить урожай картофеля. Как избежать и чем лечить?

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Опубликовано: 13.05.2024 08:00 , Обновлено: 12.05.2024

Картофель — сытный, вкусный и недорогой продукт, который хорошо хранится длительное время. Но урожайность зависит от множества факторов: качества семян и рассады, погодных условий, удобрений, вредителей. Немаловажную роль играют и многочисленные болезни, которые могут свести на нет все усилия огородника. Будущий урожай можно спасти, если знать, как бороться с болезнями картошки. Главное — не затягивать с лечением и начинать действовать сразу, как только будет выявлено заболевание.

Основные болезни картофеля и способы борьбы с ними

У картофеля много болезней вирусного, бактериального и грибкового происхождения. Самые опасные из них те, что приводят к значительному снижению урожайности и ухудшению качества клубней.

Фитофтороз

Это одно из самых распространённых заболеваний растений, которое поражает стебли, листья, плоды и клубни. Фитофтороз может погубить до 80% урожая. О том, как успешно бороться с фитофторозом, мы рассказывали ранее, в статье о помидорах.

Эти 8 болезней могут убить урожай помидоров. Как это предотвратить и вылечить растения?

Альтернариоз картофеля (сухая пятнистость)

Альтернариоз картофеля — это совокупность заболеваний, вызываемых грибком рода Alternaria. Мицелий возбудителя заболеваний зимует в почве на послеуборочных остатках и в заражённых клубнях. Источником инфекции являются споры, которые прорастают непосредственно через кутикулу листьев или через ранки в кожице клубней. Болезнь поражает растения в фазе цветения и клубнеобразования.

Характерные симптомы этого заболевания — многочисленные сухие пятна коричневого или чёрного цвета на нижних листьях и клубнях картофеля.

Развитию альтернариоза благоприятствуют длительная засуха, прерываемая кратковременными дождями, возникновение обильной росы и возделывание картофеля на слишком лёгких, песчаных почвах. Потери урожая при поражении альтернариозом могут достигать 45%.

Профилактикой возникновения этого заболевания является посадка только здорового семенного картофеля, достаточное внесение калийных удобрений, повышающих устойчивость растений, и выращивание сортов картофеля с повышенной устойчивостью к этому возбудителю.

Для опрыскивания заболевших растений используют мощные фунгициды контактного и системного действия: «Антракол», «Танос», «Акробат», «Профит Голд», «Полирам», «Ордан» и другие.

За сезон стебли и листья растений обильно опрыскивают 3-4 раза, причём последнюю обработку нужно провести не менее, чем за 20 дней до сбора урожая. Рекомендуется чередовать препараты для возникновения резистентности.

[info_b]Совет: если не хотите столкнуться с альтернариозом картофеля, сажайте ранние сорта, которые созревают примерно за 60 дней. За это время болезнь не успеет развиться и уничтожить урожай.[/info_b]

Чёрная ножка

Ещё одно неприятное заболевание при выращивании картофеля – чёрная ножка. К характерным симптомам этого заболевания относятся чёрные гниющие основания стеблей, сопровождающиеся неприятным запахом и мокрыми гниющими клубнями. Источником чёрной ножки являются больной семенной картофель, заражённый бактериями, и больные растения, выращенные из больного семенного картофеля. Заражённые растения чаще всего погибают, не успев дать клубни, но сами являются источником инфекции для соседних растений.

Борьба с чёрной ножкой достаточно сложна и в основном основана на профилактических мерах, таких как: посадка здорового семенного картофеля, проведение отбора сразу после появления всходов, как только начинают появляться крошечные, желтеющие растения, тщательный уход и умеренное внесение азотных удобрений, выращивание сортов, более устойчивых к возбудителю, хранение клубней картофеля в соответствующих условиях.

Кольцевая гниль картофеля

Распространённое заболевание картофеля, поражающее стебли, листья и клубни. Возбудитель — почвенные бактерии. Первые симптомы кольцевой гнили проявляются в период цветения. Заболевание начинается с поражения клубней, но видимые признаки в первую очередь наблюдаются на листьях. Они приобретают крапчатый вид, затем надземная часть растения увядает, а клубни — сгнивают.

[info_b]Важно: если в кусте полегает и начинает увядать часть стеблей — это основной признак кольцевой гнили.[/info_b]

Особенность заболевания в том, что оно может протекать бессимптомно в течение нескольких лет, не вызывая видимого загнивания клубней или неблагоприятных изменений в надземной части картофеля. Кольцевая гниль может полностью погубить урожай — клубни загнивают при хранении и не пригодны для посадки. Любой контакт с заражённым материалом может привести к дальнейшему распространению заболевания.

Кольцевая гниль считается одним из самых опасных заболеваний картофеля, и во многих странах она находится в карантинном списке.

Эффективных средств против кольцевой гнили нет. Можно попробовать обработать заражённые кусты «Фитocпopинoм», «Бaктoфитoм» и «Планризом», но эти препараты смогут справиться с заболеванием только на ранней стадии развития. Если обработки не дали эффекта, все больные растения удаляют и сжигают.

Предупредить появление и распространение болезни можно только соответствующей профилактикой:

высадка устойчивых к заболеванию сортов;

соблюдение севооборота;

регулярный осмотр посадок и удаление больных кустов;

тщательная просушка клубней перед закладыванием на хранение.

Ризоктониоз (чёрная парша)

Болезнь вызывается микроскопическим патогенным грибком Rhizoctonia solani. Главный признак заболевания – небольшие чёрные наросты (склероции) на поверхности клубней.

Чёрная парша затрудняет прорастание побегов, на поражённых всходах появляются язвы, которые в дальнейшем чернеют и начинают гнить. Гриб распространяется дальше спорами, которые образуются на нижней поверхности листьев в виде налёта белого цвета.

На клубнях появляются чёрные склероции (наросты), которые не соскабливаются с поверхности.

Сильно поражённые паршой клубни не пригодны для еды.

Если на участке появились растения, поражённые ризоктониозом, придётся провести ряд профилактических мер:

использовать для посадки устойчивые к заболеванию сорта картофеля;

обработать клубни перед посадкой фунгицидными препаратами, такими как «Максим», «Планриз», «Агат-25», «Бактофит»;

соблюдать севооборот и выбирать в качестве предшественника для картофеля огородные культуры и сидераты, устойчивые к ризоктониозу;

при посадке вносить в каждую лунку калийные удобрения;

не сажать картофель, пока почва не прогреется выше 8°C.

Фузариозная сухая гниль

Возбудитель болезни — фитопатогенные грибки из рода Fusarium. Фузариоз проявляется на клубнях в виде тёмного пятна, под которым при разрезе будет видна гнилая, но твёрдая мякоть.

Клубни поражаются грибком ещё на грядках, но первые признаки заболевания проявляются после 3-4 месяцев хранения. Поражённые фузариозом клубни пригодны для еды, если срезать подгнившую часть.

Чтобы избежать поражения клубней фузариозной сухой гнилью, необходима тщательная дезинфекция хранилища, щадящая уборка и транспортировка клубней, а также длительное просушивание. Рекомендуется не закладывать на хранение клубни с механическими повреждениями, так как они уязвимы к сухой гнили. Семенные корнеплоды перед закладкой на хранение необходимо протравить мощным фунгицидом, например, «Максимом».

Мокрая бактериальная гниль

Источник заболевания – фитопатогенные бактерии, которые способны за несколько месяцев превратить здоровый клубень в гнилую кашу с мерзким запахом.

Сначала поражённые грибком участки клубней темнеют, становятся очень мягкими и загнивают, источая неприятный запах.

Чтобы не допустить появления мокрой бактериальной гнили, нужно соблюдать щадящую уборку и транспортировку урожая, провести тщательный отбор картофеля и обработать клубни перед закладкой на хранение фунгицидным препаратом «Кагатник». Кроме того, большое значение имеет правильный режим хранения: температура в помещении должна быть около 2-3°С, а влажность — 80-85%.

При обнаружении бактериальной гнили семенной картофель обрабатывают «Максимом», а предназначенный для еды — «Плaнpизoм» или «Бaктoфитoм». После обработки картофель желательно просушить 1-2 дня.

Ранее Telegraf.news писал, что на то, какой вы соберете урожай картошки, влияет выбор не только клубней для посадки, но и удобрения. каждому дачнику или огороднику стоит внимательно изучить состав удобрения перед покупкой. Одним из наиболее эффективных является многокомпонентное удобрение, которое содержит в своем составе такие макроэлементы, как азот, фосфор, калий, магний и сера. Благодаря такому составу картофель получает поддержку на каждом этапе роста от корней до клубней.

Как обеспечить быстрый рост крупных клубней картофеля? Используйте удобрение с таким составом при весенней посадке