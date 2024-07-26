БГУИР, БНТУ и мехмат БГУ назвали баллы на бюджет в 2024 году. Где проходной для "технарей" - 395 из 400?

Опубликовано: 26.07.2024 17:52 , Обновлено: 26.07.2024

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) и на факультете прикладной математики и информатики (ФПМИ), а также механико-математическом (мехмат) Белгосуниверситета (БГУ) озвучили проходные баллы на дневную бюджетную форму получения образования. Посмотрели, где будущим программистам нужно было набрать 395 баллов из 400 возможных для зачисления.

В пресс-службе БГУ рассказали о проходных баллах на “технические” факультеты вуза. Так, на ФПМИ они следующие:

«прикладная информатика» – 391 ,

, «информатика» – 384 ,

, «кибербезопасность» – 378 ,

, «прикладная математика» – 372 .

На мехмат БГУ проходные баллы такие:

«компьютерная математика и системный анализ» – 364 ,

, «математика и компьютерные науки» – 359 ,

, «механика и математическое моделирование» – 349 ,

, «математика» – 329 .

Ректор раскрыл средний конкурс на бюджет в БГУ в 2024 году. На какой специальности — 19 человек на место?

БГУИР в этом году принял на дневную форму 1316 бюджетников. Еще 100 абитуриентов зачислили на заочную, заочную сокращенную и дистанционную форму получения образования, рассказали в вузе. И назвали специальности, которые “пользуются популярностью” у выпускников:

«Программная инженерия», факультет компьютерных систем и сетей - 395 ,

, «Электронная экономика», инженерно-экономический факультет - 393 ,

, «Информатика и технологии программирования», факультет компьютерных систем и сетей - 391 .

В университете также рассказали, что средний конкурс в вузе составил 1,6 человека на место, а по отдельным специальностям - до 7 человек.

В БГУ зачислили студентов на бюджет 9 факультетов. Где проходной балл — 395 из 400?

А вот самые высокие проходные баллы в БНТУ:

“экономика и управление (экономика и управление на предприятии промышленности)”, факультет маркетинга, менеджмента и предпринимательства (ФММП) - 345 ,

, “бизнес-администрирование (бизнес-администрирование организации)”, ФММП - 372 ,

, “маркетинг (маркетинг предприятий промышленности)”, ФММП - 376 ,

, “инженерная экономика (инновационные проекты на промышленном предприятии)”, ФММП - 342 ,

, “инженерная экономика (управление дизайн-проектами на промышленном предприятии)”, ФММП - 379 ,

, “электроэнергетика и электротехника (электроэнергетические системы и сети)”, энергетический факультет - 367 ,

, “информационные системы и технологии (информационные системы и технологии в проектировании и производстве)”, факультет информационных технологий и робототехники (ФИТР) - 352 ,

, “программная инженерия”, ФИТР - 370 ,

, “робототехнические системы (промышленные роботы и робототехнические комплексы)”, ФИТР - 351 .

Пока одни вузы полностью закрывают бюджетные места, другие открывают дополнительный набор из-за нехватки абитуриентов. Так, об этом сообщил Гродненский государственный аграрный университет. Допнабор открыли на «востребованную специальность» на ветеринарном и биотехнологическом факультетах. Документы запланировали принимать 28 и 29 июля.

Гродненский вуз объявил о дополнительном наборе на «востребованную специальность». На подачу документов есть 2 дня

Также допнабор открыли Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в Горках Могилевской области и Витебская государственная академия ветеринарной медицины. В общей сложности свободно почти 500 мест на разных специальностях. К примеру, в сельхозакадемии свободно 13 мест на специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», 83 места - на программе “производство продукции растительного происхождения».

Два вуза Беларуси объявили о дополнительном наборе по 12 специальностям. На какие свободны почти 500 мест?