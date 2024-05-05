Помидоры переросли и сильно вытянулись? Вот как их правильно высадить, чтобы окрепли и дали богатый урожай

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Опубликовано: 05.05.2024 18:51 , Обновлено: 05.05.2024

Многие даже профессиональные садоводы в мае сталкиваются с проблемой переросшей рассады - растения, по сути абсолютно здоровые, внешне кажутся ослабленными, поэтому некоторые опасаются их высаживать. Однако, есть несколько простых хитростей, которые помогут успешно прижиться тем же помидорам и летом дать отличный урожай.

Почему вытягивается рассада?

Причин, по которым вытягивается рассада, немало. Наиболее распространённая - это недостаточное количество света. Поскольку высеивают семена, как правило, в феврале, когда световой день ещё очень короток, без искусственного освещения окрепнуть сеянцам к весне будет очень непросто. Именно поэтому специалисты рекомендуют оставлять сеянцы под специальными фитолампами не менее 12 часов в сутки.

Ещё одной причиной вытягивания рассады специалисты называют несбалансированную подкормку и излишний полив. Дело в том, что при большом количестве удобрения, равно как и переизбытке воды, в почве растение начинает активно расти и в первую - вверх. Поэтому рекомендации специалистов по этому вопросу предельно просты - не увлекаться удобрениями и поливать рассаду только тогда, когда земля начинает подсыхать.

И, наконец, с такой же проблемой можно столкнуться в том случае, если слишком рано высеять семена или затянуть с пересадкой рассады в открытый грунт, например, из-за неблагоприятных погодных условий и слишком поздней весны.

В чём бы ни была причина, решение всегда одно - высаживать рассаду “на выживание”, уповая на то, что она сможет адаптироваться к новым условиям и окрепнет к моменту завязи будущего урожая. Однако, у опытных огородников есть несколько полезных хитростей, которые помогают сделать этот процесс более гармоничным и повысить шансы на благоприятный исход.

Как подготовить рассаду к пересадке в теплицу или грунт?

Итак, чтобы полуметровые кустики помидоров с их тонюсенькими стволами не согнулись пополам в первый же день после пересадки, перед тем, как отправить их на новое на новое место жительства в теплицу или открытый грунт, рассаду следует “закалить”. Как правило, это занимает 5-7 дней.

Для этого рекомендуют постепенно “приучать” рассаду к свежему воздуху и постоянному прямому воздействию солнца - выносить рассаду на открытый балкон или улицу, каждый день увеличивая интервал, начиная с 2 часов в день. Идеальной для данного этапа считается пасмурная погода с повышенной влажностью или вечерние часы. В итоге ваша рассада должна находиться на улице целые сутки, при этом её можно прикрывать на ночь спанбондом.

Достаньте из холодильника этот продукт и подкормите рассаду помидоров и перцев. Это поможет удвоить урожай

Как лучше высаживать вытянувшуюся рассаду?

Если спасти чуть переросшие саженцы можно обрезкой или пикированием, то с сильно переросшими томатами, которые могут достигать 60 см в высоту, придётся изловчиться. Если высадить их обычным способом, кусты, если и приживутся, будут ломкими, подверженными болезням и вряд ли дадут богатый урожай.

Чтобы добиться полноценного укоренения рассады опытные огородники рекомендуют её “не высаживать, а выкладывать” - располагать саженцы в специально подготовленные борозды горизонтально, прикапывая предварительно очищенный от нижних листиков ствол для укоренения.

Траншею под такие переросшие помидоры рекомендуют копать на обычную глубину - на 10-15 см - не углубляя ниже, ведь там земля ещё может оказаться недостаточно прогретой, что только ухудшит ситуацию. На дно борозды также можно уложить компост или перегной, после чего обязательно обильно пролить тёплой водой. Выкладывать рассаду можно в шахматном порядке, чтобы растениям хватало места. Корни и основную часть стебля следует присыпать землей, оставив над поверхностью стандартного размера саженец (при необходимости его можно привязать к опоре для правильного формирования ствола будущего томатного куста). После этого грядку следует ещё раз полить и замульчировать свежескошенной травой или соломой, чтобы снизить испарение влаги.

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