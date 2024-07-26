Огурцы начали желтеть и засыхать? Эксперт рассказал, что нужно делать чтобы плодоносили до морозов

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 26.07.2024 17:22 , Обновлено: 30.07.2024

Резкое пожелтение и засыхание огурцов - достаточно распространённая проблема на грядках белорусов. Опытный агроном Пётр Ломонос рассказал в блоге производителя средств защиты растений Procvetok, какие меры нужно предпринять при обнаружении подобных симптомов у растения.

Пожелтение и засыхание листьев огурца нередко приводит к гибели всего растения. Но если предпринять меры вовремя, то закупаться огурцами в магазине не придётся. Они будут плодоносить до самых заморозков. По словам эксперта, для того чтобы помочь растению преодолеть заболевание, следует прибегнуть к использованию домашнего опрыскивания.

Для этого нужно развести в 10 литрах тёплой воды 100 мл жидкого хозяйственного мыла или полстакана древесной золы. Получившимся раствором нужно регулярно обрабатывать огурцы.

“Щелочные растворы уничтожат возбудителей болезней. Просто повторяйте обработку каждую неделю и листья зазеленеют прямо на глазах!”, - сказал Пётр Ломонос в TikTok бренда Procvetok.

Также эксперт посоветовал прибегнуть к поливу специальным биопрепаратом «Растим овощи» от Procvetok. По его словам, он защитит огурцы от корневых гнилей и поможет завязать еще много новых плодов.

Кроме того, агроном напомнил, что во избежание переохлаждения корней огурца во второй половине лета их следует поливать только тёплой водой.

Ранее Telegraf.news писал о том, что садовод-эксперт Дмитрий Кастрицкий рассказал в блоге белорусского производителя средств защиты растений Procvetok в TikТok, что нужно сделать с капустой в июле, чтобы кочаны вырастали весом в 10 килограмм.

Как вырастить кочаны по 10 кило? Эксперт рассказал, что нужно делать с капустой в июле