Выходные, кредиты, тунеядцы. Что изменится в Беларуси в марте

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Опубликовано: 01.03.2023 07:30 , Обновлено: 28.02.2023

В марте изменения ждут всех белорусов. Например, должны подешеветь кредиты, подорожать сигареты. Также есть новости для «тунеядцев» и рыбаков. Кроме того, многих из нас ждет дополнительный выходной. Что произойдет в марте — читайте в нашей подборке.

Ставка рефинансирования и кредиты

Национальный банк Беларуси объявил о снижении ставки рефинансирования до 11% годовых с 1 марта 2023 года.

К этому показателю привязаны ставки по некоторым кредитам, в том числе на недвижимость. Таким образом, ставка по банковским займам, которые привязаны к этому показателю, также должна снизиться на 0,5%.

В свою очередь ставка по кредиту овернайт снизится до 12% годовых, ставка по депозиту овернайт – до 10% процентов годовых.

Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 11% годовых

А еще Нацбанк снизил расчетные величины стандартного риска (РВСР). Для физлиц — до 16,31%, для юрлиц — до 12,58%.

Напомним, на этот потолок должны ориентироваться банки, когда выставляют процентные ставки по кредитам, их нельзя превышать.

Дополнительный выходной

Напомним, Совет министров Беларуси объявил 8 марта нерабочим днем. При этом, отрабатывать его не нужно.

Получается, белорусы в марте получат дополнительный выходной: вместо 8 дней будет 9.

Расчетная норма рабочего времени в первом месяце весны составит 173 или 175 часов при 40-часовой рабочей неделе.

Появился график рабочих и выходных дней белорусов на март

Рост цен на сигареты

С 1 марта в Беларуси подорожают некоторые сигареты.

Так, «Табак-инвест» решил поднять цены на 30 копеек на:

Camel (Yellow, Blue);

Winston (Classic, Blue, Compact Blue).

На 25 копеек:

Monte Carlo (Evo Impulse, Evo Blue, Evo Silver);

Camel (Compact Аctivate Purple, Studio Sunny Mix);

Winston XS Purple Mix.

На 20 копеек:

LD Compact Lounge Special;

Monte Carlo (Red, Blue);

Camel Blue;

Winston Super Slims Blue.

На 15 копеек:

Корона (Корона голубая, Корона Gold);

Форт (Форт 7, Форт слим).

Richmond Compact Special Blue и Richmond Compact Special Purple подорожают на 10 копеек.

А «Беларусьторг» с марта начнет продажу новых сигарет — CHAPMAN Компакт, их цена составит 6,5 рублей.

[info_b]Все цены можно посмотреть по ссылке.[/info_b]

Обновление базы «тунеядцев»

В начале марта должны обновиться базы не занятых в экономике граждан. Чтобы в нее не попасть и не оплачивать услуги ЖКХ по полным тарифам, соответствующие документы нужно успеть подать до 21 января, до 21 апреля, до 21 июля и 21 октября.

Кто из безработных не попадет в базу «тунеядцев»

Подача налоговой декларации

Если белорусы как физические лица в 2022 года получали доходы, подлежащие налогообложению, то они должны до конца марта 2023 года предоставить декларацию по подоходному налогу.

Например, те, кто получил:

получил подарки на сумму больше 8078 рублей;

получил доход из заграницы;

продал более одного легкового автомобиля (за год);

продал больше одной квартиры (за последние пять лет).

Весь список можно посмотреть по ссылке.

Сигналы тревоги

В МЧС Беларуси сообщили что с 27 февраля по 24 марта проведут «День безопасности. Внимание всем!» это мероприятие они приурочили ко Всемирному дню гражданской обороны. На протяжении почти месяца спасатели будут ходить по учреждениям, предприятиям и даже жилым помещениям.

Куда и когда планируют прийти — читайте по ссылке:

МЧС решило целый месяц учить белорусов правильно реагировать на сигналы тревоги. Куда придут?

Запрет на лов щуки

С 1 марта вступает в силу ежегодный нерестовый запрет на лов щуки в Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях и продлится по 15 апреля. В Витебской области — с 9 марта по 23 апреля.

В случае незаконной добычи щуки в период запрета может грозить от 10 до 30 базовых величин для физических лиц (сейчас 370—1110 BYN). Кроме того, придется возместить по 9 базовых величин (333 BYN) за каждую особь

Дополнительные рейсы в Варшаву и Вильнюс

«Минскранс» с 1 марта пообещал запустить еще два ежедневных рейса в Варшаву и Вильнюс. Их расписание можно посмотреть по ссылке:

«Минскранс» пообещал дополнительные рейсы в Варшаву и Вильнюс

Жалобы на мобильных операторов

В Комитете госконтроля сообщили, что белорусы могут позвонить по короткому номеру 191 и пожаловаться на своего мобильного оператора.

Однако работать горячая линия КГК будет только с 21 февраля по 10 марта.

КГК Беларуси открыл «горячую линию» для жалоб на мобильных операторов

Запрет на открытие аптек ближе 500 м друг от друга

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало постановление № 11 от 20 января 2023 года, которым внесло изменения в Надлежащую аптечную практику.

Согласно документу, в населенных пунктах аптеки 1-5 категории, созданные после 1 марта 2023 года, должны находится в нежилых помещениях капитальных строений (зданий, сооружений) при отсутствии аптек в радиусе 500 метров.

Минздрав Беларуси запретил открывать аптеки ближе 500 м друг от друга

Пробный запуск второго энергоблока БелАЭС

Министерство энергетики запланировало совершить первое пробное включение второго энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в марте-апреле 2023 года.

Посмотрим, получится ли это сделать именно в марте.

Второй блок БелАЭС попробуют включить в марте-апреле — Минэнерго