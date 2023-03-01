Выходные, кредиты, тунеядцы. Что изменится в Беларуси в марте
В марте изменения ждут всех белорусов. Например, должны подешеветь кредиты, подорожать сигареты. Также есть новости для «тунеядцев» и рыбаков. Кроме того, многих из нас ждет дополнительный выходной. Что произойдет в марте — читайте в нашей подборке.
Ставка рефинансирования и кредиты
Национальный банк Беларуси объявил о снижении ставки рефинансирования до 11% годовых с 1 марта 2023 года.
К этому показателю привязаны ставки по некоторым кредитам, в том числе на недвижимость. Таким образом, ставка по банковским займам, которые привязаны к этому показателю, также должна снизиться на 0,5%.
В свою очередь ставка по кредиту овернайт снизится до 12% годовых, ставка по депозиту овернайт – до 10% процентов годовых.
Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 11% годовых
А еще Нацбанк снизил расчетные величины стандартного риска (РВСР). Для физлиц — до 16,31%, для юрлиц — до 12,58%.
Напомним, на этот потолок должны ориентироваться банки, когда выставляют процентные ставки по кредитам, их нельзя превышать.
Дополнительный выходной
Напомним, Совет министров Беларуси объявил 8 марта нерабочим днем. При этом, отрабатывать его не нужно.
Получается, белорусы в марте получат дополнительный выходной: вместо 8 дней будет 9.
Расчетная норма рабочего времени в первом месяце весны составит 173 или 175 часов при 40-часовой рабочей неделе.
Появился график рабочих и выходных дней белорусов на март
Рост цен на сигареты
С 1 марта в Беларуси подорожают некоторые сигареты.
Так, «Табак-инвест» решил поднять цены на 30 копеек на:
- Camel (Yellow, Blue);
- Winston (Classic, Blue, Compact Blue).
На 25 копеек:
- Monte Carlo (Evo Impulse, Evo Blue, Evo Silver);
- Camel (Compact Аctivate Purple, Studio Sunny Mix);
- Winston XS Purple Mix.
На 20 копеек:
- LD Compact Lounge Special;
- Monte Carlo (Red, Blue);
- Camel Blue;
- Winston Super Slims Blue.
На 15 копеек:
- Корона (Корона голубая, Корона Gold);
- Форт (Форт 7, Форт слим).
Richmond Compact Special Blue и Richmond Compact Special Purple подорожают на 10 копеек.
А «Беларусьторг» с марта начнет продажу новых сигарет — CHAPMAN Компакт, их цена составит 6,5 рублей.
[info_b]Все цены можно посмотреть по ссылке.[/info_b]
Обновление базы «тунеядцев»
В начале марта должны обновиться базы не занятых в экономике граждан. Чтобы в нее не попасть и не оплачивать услуги ЖКХ по полным тарифам, соответствующие документы нужно успеть подать до 21 января, до 21 апреля, до 21 июля и 21 октября.
Кто из безработных не попадет в базу «тунеядцев»
Подача налоговой декларации
Если белорусы как физические лица в 2022 года получали доходы, подлежащие налогообложению, то они должны до конца марта 2023 года предоставить декларацию по подоходному налогу.
Например, те, кто получил:
- получил подарки на сумму больше 8078 рублей;
- получил доход из заграницы;
- продал более одного легкового автомобиля (за год);
- продал больше одной квартиры (за последние пять лет).
Весь список можно посмотреть по ссылке.
Сигналы тревоги
В МЧС Беларуси сообщили что с 27 февраля по 24 марта проведут «День безопасности. Внимание всем!» это мероприятие они приурочили ко Всемирному дню гражданской обороны. На протяжении почти месяца спасатели будут ходить по учреждениям, предприятиям и даже жилым помещениям.
Куда и когда планируют прийти — читайте по ссылке:
МЧС решило целый месяц учить белорусов правильно реагировать на сигналы тревоги. Куда придут?
Запрет на лов щуки
С 1 марта вступает в силу ежегодный нерестовый запрет на лов щуки в Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях и продлится по 15 апреля. В Витебской области — с 9 марта по 23 апреля.
В случае незаконной добычи щуки в период запрета может грозить от 10 до 30 базовых величин для физических лиц (сейчас 370—1110 BYN). Кроме того, придется возместить по 9 базовых величин (333 BYN) за каждую особь
Дополнительные рейсы в Варшаву и Вильнюс
«Минскранс» с 1 марта пообещал запустить еще два ежедневных рейса в Варшаву и Вильнюс. Их расписание можно посмотреть по ссылке:
«Минскранс» пообещал дополнительные рейсы в Варшаву и Вильнюс
Жалобы на мобильных операторов
В Комитете госконтроля сообщили, что белорусы могут позвонить по короткому номеру 191 и пожаловаться на своего мобильного оператора.
Однако работать горячая линия КГК будет только с 21 февраля по 10 марта.
КГК Беларуси открыл «горячую линию» для жалоб на мобильных операторов
Запрет на открытие аптек ближе 500 м друг от друга
Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало постановление № 11 от 20 января 2023 года, которым внесло изменения в Надлежащую аптечную практику.
Согласно документу, в населенных пунктах аптеки 1-5 категории, созданные после 1 марта 2023 года, должны находится в нежилых помещениях капитальных строений (зданий, сооружений) при отсутствии аптек в радиусе 500 метров.
Минздрав Беларуси запретил открывать аптеки ближе 500 м друг от друга
Пробный запуск второго энергоблока БелАЭС
Министерство энергетики запланировало совершить первое пробное включение второго энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в марте-апреле 2023 года.
Посмотрим, получится ли это сделать именно в марте.
Второй блок БелАЭС попробуют включить в марте-апреле — Минэнерго