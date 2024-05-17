"Мне стыдно за наших горе-дизайнеров" - Минчанка удивила пользователей TikTok одеждой от белорусского бренда

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Опубликовано: 17.05.2024 16:40 , Обновлено: 17.05.2024

Минчанка отправилась на модный шопинг в один из столичных торговых центов и показала новую одежду от белорусских дизайнеров, которая удивила пользователей соцсети. Мнения комментаторов на модные тенденции разделились.

Дизайнер и стилист из Минска сняла короткий обзор на трендовую одежду от белорусских дизайнеров в ТЦ Galleria Minsk и вызвала целый шквал комментариев от пользователей TikTok. Разноцветные свитеры с “трендовыми дырками” пришлись по душе не всем белорусам и вызвали целый спектр эмоций: от откровенного непонимания и насмешек до восторга и желания срочно купить.

“Вчера одну такую кофточку Шарику в будку подстелила, пойду, пожалуй, заберу и сама носить буду”, - пошутил кто-то под видео.

“О, у меня супруг таком свитере приходит с работы, он сварщик, скажу ему что он модник”, - посмеялась ещё одна пользовательница.

“Есть подозрение, что будешь идти по улице, начнут денюжку давать, как неимущему”, - написал ещё один пользователь.

Многие комментаторы заявили, что подобные “модные вещи” имеются в избытке в их “сараях” и на “чердаках”, а кто-то “раскаялся”, что когда-то выбросил “трендовый свитер”. Кто-то даже пришёл в недоумение от новых веяний моды.

“Простите, но мне стыдно за наших горе-дизайнеров. Видать, не досыпают и не доедают, раз такое предлагают. Я в шоке. Живу в Минске”. высказала своё мнение в комментариях одна белоруска, на что автор видеоролика не согласилась:

“А я в восторге, мы просто разные люди”.

“Умоляю, пожалуйста, отмените моду на рванину!!!”, - призвал ещё один комментатор.

Тем не менее нашлись и те, кто поддержал автора видеоролика и выразил желание носить такие вещи.

“А мне очень нравится, жалко, у нас такие не продаются”, - написала одна из пользовательниц.

“С удовольствием носила бы, но больших размеров нет у нас”, - ещё один комментарий под видео.

“Это мода молодых. Означает протест всего обычного. С возрастом проходит. Если носят взрослые, то они еще дети”, - вынесла своё заключение одна из подписчиц автора.

Ранее Telegraf.news писал о том, что пользовательница Tik-Tok сняла видео с примеркой необычного свитера от Zara. Версии о том как его носить возникли самые разные. Как же носить правильно?

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