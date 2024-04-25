От 5 до 45 копеек. МНС объявило о подорожании более 70 марок сигарет. Каких?

Опубликовано: 25.04.2024 15:08 , Обновлено: 25.04.2024

Министерство по налогам и сборам Беларуси уведомило о поднятии цен на 77 марок сигарет с 1 мая. С начала 2024 года это уже четвёртое повышение цен на сигареты.

Согласно данным, опубликованным на сайте МНС, в Беларуси подорожают сигареты, производимые табачными фабриками «Табак-инвест», «Сентони ПРО», а также сигареты, ввозимые госпредприятием «Беларусьторг».

Не подорожают сигареты, производимые табачными фабриками «Неман» и «Интер Тобакко», а также импорт компании «Сентони ПРО».

Цены на сигареты вырастут в диапазоне от 5 до 45 копеек.

Так, цена на линейки сигарет “Корона” и “Форт” компании «Табак-инвест» вырастет на 5 копеек. На марку сигарет LD Compact Lounge Special этой же компании цена вырастет на 40 копеек, и с мая пачка обойдётся в 5,40 рублей. На столько же поднимется цена на многие позиции линейки Camel, Winston, Richmond и Sobranie.

На некоторые марки, например Sobranie Caster, цена вырастет на 45 копеек.

У компании “Сентони ПРО” на 30 копеек подорожают 5 позиций марок сигарет. Это сигареты из линеек Lucky и Pall Mall.

Из опубликованной на сайте МНС информации следует, что табачная фабрика «Сентони ПРО» начнет производить и ввозить несколько новых марок сигарет. А именно будет производить Kent Nano Feel (6,75 рубля), а также Pall Mall Nano Aroma Brown и Pall Mall Nano Aroma Red (по 5,50 рубля).

Импортировать начнут Camel Yellow и Camel Blue (по 5,85 рубля), Camel Compact и Camel Compact Blue (по 5,50 рубля), Richmond Compact Special Blue (5,40 рубля) и Sobranie Caster (по 7,10 рубля).

Ранее Telegraf.news писал о том, что согласно Декрету №2, который вступил в силу 27 июля 2019 года, к табачным изделиям приравниваются электронные системы курения, жидкости для заправки, а также “системы для потребления табака”. Какие места лучше обходить стороной, если хочешь покурить, но при этом не нарваться на штраф до 160 рублей?

Штраф до 160 рублей. В МВД Беларуси рассказали, можно ли курить электронные сигареты в автобусах и на остановках