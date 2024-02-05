В Витебской области ГАИ заметила сани и тюбинг на буксире у мотоцикла

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Опубликовано: 05.02.2024 12:14 , Обновлено: 05.02.2024

В городском поселке Освея Верхнедвинского района инспекторы ДПС заметили на ночной дороге необычную транспортную связку. Мотоцикл буксировал сани и тюбинг, в которых сидели люди.

Милиционеры остановили «кортеж». Мотоцикл Wels оказался без регистрационных знаков.

От участников поездки исходил запах алкоголя (состояние опьянения подтвердило и медицинское освидетельствование). Мотоциклом управлял 17-летний подросток без прав. В санях и тюбинге он перевозил свою маму и общего знакомого – владельца вот этого мотоцикла.

Сотрудники милиции установили, что накануне компания делала ремонт, попутно распивая спиртное. А необычную конструкцию для передвижения соорудили, чтобы всем вместе добраться домой.

На участников «покатушек» составили несколько административных протоколов.

[inf]В ГАИ напомнили, что катание на тюбингах, санках и иных спортивных снарядах допускается только в специально оборудованных местах. Буксировать их транспортными средствами категорически запрещено![/inf]