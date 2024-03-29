Где окажется Беларусь? Учёные показали, как будут выглядеть континенты через 300 млн лет

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Опубликовано: 29.03.2024 12:30 , Обновлено: 29.03.2024

В сети появилась анимация, как будет меняться облик континентов на Земле в ближайшие 300 млн лет. Если верить прогнозам учёных, к границам Беларуси приблизится Африка, а Чёрное море исчезнет.

Однако, изменения континентов повлекут изменения климата. Примерно через 250 миллионов лет все сегодняшние крупные массивы суши сольются в один, точно так же, как они это сделали около 300 миллионов лет назад, образовав Пангею. И когда они это сделают, как показывают новые расчеты, это может привести к тому, что климат нашей планеты станет чрезвычайно жарким, почти полностью непригодным для жизни млекопитающих.

А вот другая модель объединения континентов:

Изменение линий континентов связано с тем, что поверхность Земли представляет собой мозаику из твердых каменных плит, называемых тектоническими плитами, которые плавают над вязкими породами в верхней мантии планеты. Медленно движущиеся потоки в мантии толкают и перетягивают верхние плиты.

Примерно каждые 400-600 миллионов лет дрейфующие плиты объединяют континенты в единый суперконтинент, который в конечном итоге распадается и цикл начинается заново.

Учёные уже сейчас установили, что большие массивы суши создают настоящий климатический хаос. На них, как правило, как правило, более экстремальные температуры и засушливый климат — вспомните Сибирь, Сахару, Великие равнины, сообщило издание Science.

Более того, в сухих континентальных недрах химические реакции между горной породой и водой, которые обычно задерживают углекислый газ (CO2) в минералах, замедляются, оставляя в атмосфере его больше. А объединение континентов приводит к извержению вулканов, извергающих CO2, что усиливает парниковый эффект.