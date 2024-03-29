Telegraf.news
ru

Где окажется Беларусь? Учёные показали, как будут выглядеть континенты через 300 млн лет

Где окажется Беларусь? Учёные показали, как будут выглядеть континенты через 300 млн лет
Подпишитесь на Телеграф:
🎥 Видео

В сети появилась анимация, как будет меняться облик континентов на Земле в ближайшие 300 млн лет. Если верить прогнозам учёных, к границам Беларуси приблизится Африка, а Чёрное море исчезнет.

Однако, изменения континентов повлекут изменения климата. Примерно через 250 миллионов лет все сегодняшние крупные массивы суши сольются в один, точно так же, как они это сделали около 300 миллионов лет назад, образовав Пангею. И когда они это сделают, как показывают новые расчеты, это может привести к тому, что климат нашей планеты станет чрезвычайно жарким, почти полностью непригодным для жизни млекопитающих.

А вот другая модель объединения континентов:

Изменение линий континентов связано с тем, что поверхность Земли представляет собой мозаику из твердых каменных плит, называемых тектоническими плитами, которые плавают над вязкими породами в верхней мантии планеты. Медленно движущиеся потоки в мантии толкают и перетягивают верхние плиты.

Примерно каждые 400-600 миллионов лет дрейфующие плиты объединяют континенты в единый суперконтинент, который в конечном итоге распадается и цикл начинается заново.

Учёные уже сейчас установили, что большие массивы суши создают настоящий климатический хаос. На них, как правило, как правило, более экстремальные температуры и засушливый климат — вспомните Сибирь, Сахару, Великие равнины, сообщило издание Science.

Более того, в сухих континентальных недрах химические реакции между горной породой и водой, которые обычно задерживают углекислый газ (CO2) в минералах, замедляются, оставляя в атмосфере его больше. А объединение континентов приводит к извержению вулканов, извергающих CO2, что усиливает парниковый эффект.

Темы: