РПЦ предложила российским солдатам амулеты, которые «усиливают защиту бронежилета» и «повышают защиту от дронов»

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Опубликовано: 26.05.2024 09:46 , Обновлено: 26.05.2024

Русская православная церковь (РПЦ) предложила российским солдатам "защитные амулеты для воинов". Освященные кресты, жетоны и ремни выставили на продажу в церковной лавке храма Константина и Елены. Фотографию с расценками в своём блоге на днях опубликовал бывший настоятель храма Воскресения Христова в деревне Карабаново Владимирской области России Иоанн Бурдин, запрещённый в служении из-за своего "еретического пацифизма".

Как отметил Бурдин в своём Telegram-канале, отец-настоятель храма, в церковной лавке которого появились “защитные амулеты для воинов”, очевидно “переиграл в S.t.a.l.k.e.r’а”, поскольку описание к товарам “больше напоминает артефакты из компьютерных игр, которые дают бонусы на меткость, ловкость, защиту и физический урон”.

Судите сами:

освящённый крест-амулет, как обещает РПЦ, всего за 35 белорусских рублей (в эквиваленте) “усиливает защиту бронежелета”,

стальной жетон “Архангел Михаил” (за 7,5 рублей в эквиваленте) якобы “повышает меткость”

керамический сосуд со святой водой (почти за 50 рублей) “обеспечивает защиту от физического урона”,

кожаный ремень (с молитвой и греческим крестом внутри) почти за 110 белорусских рублей “повышает защиту от дронов на поле боя”,

российское знамя с образом “Федора Ушакова” (за 54 рубля) “повышает боевой дух”.