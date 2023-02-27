Появился график рабочих и выходных дней белорусов на март
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В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, как будут работать и отдыхать белорусы в марте 2023 года.
Согласно календарю, Международный женский день 8 марта выпал на среду. Этот день Совет Министров ранее объявил нерабочим.
При этом, отрабатывать его не нужно.
[info_b]К слову, в некоторых организациях предпраздничный день 7 марта делают сокращенным в зависимости от особенностей рабочего процесса, пишет 024.by.[/info_b]
Получается, белорусы в марте получат дополнительный выходной: вместо 8 дней будет 9. Расчетная норма рабочего времени в первом месяце весны составит 173 или 175 часов при 40-часовой рабочей неделе.