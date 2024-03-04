Учителя сбросились, чтобы подарить машину школьному уборщику. Посмотрите на его реакцию

🎥 Видео

Опубликовано: 04.03.2024 19:55 , Обновлено: 04.03.2024

Уборщик по имени Крис работал в начальной школе Юнити Гроув в Локаст Гроув, Джорджия, США. Он был известен своим трудолюбием и преданностью школе. Ученики и учителя обожали его, и он всегда был готов помочь любому.

Однако у него не было машины, что и заметил педагогический состав школы. Для США это дело необычное и неординарное.

Две учительницы взялись организовать сбор денег для покупки машины Крису. Джоди Комбс, преподавательница специального образования, и Меган Макдональд, учительница первого класса, собрали 1000 долларов с помощью учителей и родителей учеников.

https://twitter.com/PicturesFoIder/status/1764347145346232808?t=hBJEMh-bRAkfjdz9jLKw0w&s=19

Автомобилем, который был подарен Крису, стал Chevrolet Impala. Момент, когда учителя подарили машину Крису, был запечатлен на видео, которое стало вирусным. На видео Крис был заметно тронут и от всей души поблагодарил всех за щедрый подарок.