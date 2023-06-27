Некоторые сразу на 45 копеек. В МНС Беларуси сообщили об очередном подорожании сигарет
Министерство по налогам и сборам 27 июня анонсировало в Беларуси очередное подорожание на некоторые марки сигарет. Цены изменятся с 1 июля.
Так, “Табак-инвест” повысит цены на 30 копеек на такие сигареты, как:
- Monte Carlo,
- Pall Mall,
- Winston,
- Mac,
- Kalipso,
- LD,
- Camel,
- Richmond,
- на 30-45 копеек - на “Корону”, на 40 копеек - на “Форт”, на 15 копеек - на Rothmans, Lucky Strike.
У “Интер-Тобакко” на 30 копеек станут дороже сигареты Dove, Red Bor, на 20 копеек - RB Perliamutr.
Цены на ввозимые в Беларусь компанией “Беларусьторг” табачную продукцию Chapman Компакт повысятся на 20 копеек, Rothmans - на 15.
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Гродненская табачная фабрика “Неман” повысит цены на 30 копеек на:
- Minsk city MS;
- Minsk сapital MS;
- “Премьер”;
- “Премьер 7”;
- “Премьер QS”;
- “Премьер MS”;
- “Магнат”;
- “Магнат 7”;
- “Минск”;
- “Минск 7”;
- “Минск Superslims”;
- “Минск 5 Superslims”;
- Dove,
- Queen,
- Credo,
- Credo MS,
- Minsk city,
- “Фэст”;
- “Фэст 7”;
- “Фэст Compact”;
- “Фэст Compact 7”;
- “Фэст Superslims”;
- “Фэст Superslims 7”;
- “Фэст MS”.
- Minsk capital,
- Minsk city QS,
- Minsk capital,
- QS, Matrix Blue.
Сигареты Portal, NZ станут дороже на 30-35 копеек. На 30 копеек подорожают некоторые виды Pall Mall, RB Perliamutr, на 15 копеек - некоторые виды Rothmans, сообщила БелТА.
В МНС напомнили, что белорусские импортеры и производители табачной продукции могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты.
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