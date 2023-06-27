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Некоторые сразу на 45 копеек. В МНС Беларуси сообщили об очередном подорожании сигарет

Некоторые сразу на 45 копеек. В МНС Беларуси сообщили об очередном подорожании сигарет
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Министерство по налогам и сборам 27 июня анонсировало в Беларуси очередное подорожание на некоторые марки сигарет. Цены изменятся с 1 июля.

Так, “Табак-инвест” повысит цены на 30 копеек на такие сигареты, как:

  • Monte Carlo,
  • Pall Mall,
  • Winston,
  • Mac,
  • Kalipso,
  • LD,
  • Camel,
  • Richmond,
  • на 30-45 копеек - на “Корону”, на 40 копеек - на “Форт”, на 15 копеек - на Rothmans, Lucky Strike.

У “Интер-Тобакко” на 30 копеек станут дороже сигареты Dove, Red Bor, на 20 копеек - RB Perliamutr.

Цены на ввозимые в Беларусь компанией “Беларусьторг” табачную продукцию Chapman Компакт повысятся на 20 копеек, Rothmans - на 15.

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Гродненская табачная фабрика “Неман” повысит цены на 30 копеек на:

  • Minsk city MS;
  • Minsk сapital MS;
  • “Премьер”;
  • “Премьер 7”;
  • “Премьер QS”;
  • “Премьер MS”;
  • “Магнат”;
  • “Магнат 7”;
  • “Минск”;
  • “Минск 7”;
  • “Минск Superslims”;
  • “Минск 5 Superslims”;
  • Dove,
  • Queen,
  • Credo,
  • Credo MS,
  • Minsk city,
  • “Фэст”;
  • “Фэст 7”;
  • “Фэст Compact”;
  • “Фэст Compact 7”;
  • “Фэст Superslims”;
  • “Фэст Superslims 7”;
  • “Фэст MS”.
  • Minsk capital,
  • Minsk city QS,
  • Minsk capital,
  • QS, Matrix Blue.

Сигареты Portal, NZ станут дороже на 30-35 копеек. На 30 копеек подорожают некоторые виды Pall Mall, RB Perliamutr, на 15 копеек - некоторые виды Rothmans, сообщила БелТА.

В МНС напомнили, что белорусские импортеры и производители табачной продукции могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты.

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